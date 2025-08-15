सबकुछ रहते हुए भी कंगाल जैसी जिंदगी जीते हैं ऐसे लोग, कुंडली का राजयोग भी नहीं देता शुभ फल

Kundli Inauspicious Rajyog: अक्सर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में श्रेष्ठ राजयोग मौजूद होने के बावजूद उसका जीवन संघर्षों से भरा रहता है, जबकि कुछ लोगों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है, फिर भी वे समृद्ध और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं. ऐसे उदाहरण कभी-कभी ज्योतिष शास्त्र पर संदेह पैदा कर देते हैं. लेकिन यदि ज्योतिषी नवमांश कुंडली के अध्ययन में निपुण हो जाए, तो भविष्यवाणी कहीं अधिक सटीक हो सकती है. आइए जानते हैं कि नवमांश कुंडली में कौन सा योग होने पर सबकुछ रहते हुए भी व्यक्ति कंगाल जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है. ऐसे लोगों की कुंडली में बना राजयोग भी शुभ फल नहीं देता है.

नवमांश कुंडली का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के जीवन का गहराई से विश्लेषण करने के लिए केवल जन्मकुंडली (लग्न कुंडली) पर्याप्त नहीं है. नवमांश कुंडली का अध्ययन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह दर्शाती है कि जन्मकुंडली में दिखने वाला ग्रहों का प्रभाव वास्तव में अंदर से कितना मजबूत या कमजोर है.

ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का क्या है मत

यदि ग्रह जन्मकुंडली में उच्च राशि में है, लेकिन नवमांश में नीच राशि में हो, तो व्यक्ति जीवन में कष्ट झेलेगा.

यदि ग्रह जन्मकुंडली में नीच राशि में है, लेकिन नवमांश में उच्च राशि में हो, तो वह व्यक्ति सुखी रहेगा.

जन्मकुंडली में भोगी योग होने पर भी यदि ग्रह वर्गोत्तम नवमांश में हो, तो व्यक्ति राजयोग का आनंद लेता है.

ग्रहों की नवमांश स्थिति के अनुसार फल

ग्रह यदि अपनी उच्च राशि या स्वयं की राशि के नवमांश में हो, तो वह जाग्रत अवस्था में रहकर शुभ फल देता है.

मित्र राशि के नवमांश में ग्रह स्वप्नावस्था में होता है और औसत परिणाम देता है.

नीच राशि या शत्रु राशि के नवमांश में ग्रह सुप्त अवस्था में होता है और नकारात्मक परिणाम देता है.

ज्योतिषीय अध्ययन में सावधानी

एक कुशल ज्योतिषी को चाहिए कि वह लग्न कुंडली के साथ नवमांश कुंडली का अध्ययन अवश्य करें. नवमांश कुंडली व्यक्ति के जीवन के छिपे पहलुओं को उजागर करती है और वास्तविक ग्रह बल का आकलन करने में मदद करती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)