Surya Grahan 2025 Date: आज 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद पूर्णिमा की रात को ग्रहण लग रहा है. यह ग्रहण करीब साढ़े 3 घंटे चलेगा. अब लोगों के मन में सवाल यह है कि आज लग रहा ग्रहण चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण. यही वजह है कि इंटरनेट पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ट्रेंड कर रहे हैं. तो इसका जवाब है कि आज 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है. यह साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है. लेकिन ठीक 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा. 21 सितंबर को पितृ पक्ष का आखिरी दिन है और सर्व पितृ अमावस्‍या के दिन यह सूर्य ग्रहण लगेगा.

पितृ पक्ष की शुरुआत और अंत दोनों ग्रहण से

साल 2025 के पितृ पक्ष बहुत खास हैं क्‍योंकि पितृ पक्ष की शुरुआत भी ग्रहण से हो रही है और समापन भी ग्रहण के साथ ही होगा. ऐसा संयोग कई साल बाद बना है.

सूर्य ग्रहण 2025 का तारीख और समय (Surya Grahan Kab Lagega)

21 सितंबर को जो सूर्य ग्रहण लगेगा वह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा. भारत के समयानुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात 11 बजे से शुरू होगा और देर रात 3 बजकर 23 मिनट पर समाप्‍त होगा. यानी कि सूर्य ग्रहण की अवधि करीब साढ़े 4 घंटे की रहेगी.

कन्‍या राशि में लगेगा सूर्य ग्रहण

यह सूर्य ग्रहण आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगेगा. साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है. सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रह कन्‍या राशि में होंगे और बुध ग्रह के साथ मिलकर बुधादित्‍य राजयोग बना रहे होंगे. लिहाजा इस सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव सकारात्‍मक भी होगा और नकारात्‍मक भी होगा. लेकिन यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों पर अपना विशेष प्रभाव डालेगा.

सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा?

नहीं यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं होगा. 21 सितंबर का ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में देखा जाएगा.

