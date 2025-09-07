सूर्य ग्रहण कब से लग रहा है, क्‍या है टाइम? साल के आखिरी ग्रहण की पूरी डिटेल पढ़ें यहां
Advertisement
trendingNow12911943
Hindi Newsऐस्ट्रो

सूर्य ग्रहण कब से लग रहा है, क्‍या है टाइम? साल के आखिरी ग्रहण की पूरी डिटेल पढ़ें यहां

Surya Grahan 2025 Date: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, इसका सूतक काल क्‍या रहेगा? इसका क्‍या प्रभाव होगा जानिए? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूर्य ग्रहण कब से लग रहा है, क्‍या है टाइम? साल के आखिरी ग्रहण की पूरी डिटेल पढ़ें यहां

Surya Grahan 2025 Date: आज 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद पूर्णिमा की रात को ग्रहण लग रहा है. यह ग्रहण करीब साढ़े 3 घंटे चलेगा. अब लोगों के मन में सवाल यह है कि आज लग रहा ग्रहण चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण. यही वजह है कि इंटरनेट पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ट्रेंड कर रहे हैं. तो इसका जवाब है कि आज 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है. यह साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है. लेकिन ठीक 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा. 21 सितंबर को पितृ पक्ष का आखिरी दिन है और सर्व पितृ अमावस्‍या के दिन यह सूर्य ग्रहण लगेगा. 

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण कब है? कितनी देर के लिए छाएगा अंधेरा, कब से कब तक रहेगा सूतक काल, जानिए हर एक डिटेल

पितृ पक्ष की शुरुआत और अंत दोनों ग्रहण से 

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2025 के पितृ पक्ष बहुत खास हैं क्‍योंकि पितृ पक्ष की शुरुआत भी ग्रहण से हो रही है और समापन भी ग्रहण के साथ ही होगा. ऐसा संयोग कई साल बाद बना है. 

सूर्य ग्रहण 2025 का तारीख और समय (Surya Grahan Kab Lagega)

21 सितंबर को जो सूर्य ग्रहण लगेगा वह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा. भारत के समयानुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात 11 बजे से शुरू होगा और देर रात 3 बजकर 23 मिनट पर समाप्‍त होगा. यानी कि सूर्य ग्रहण की अवधि करीब साढ़े 4 घंटे की रहेगी. 

यह भी पढ़ें: नोटों का बिस्‍तर बिछाकर सोएंगे इन राशियों के लोग, चंद्र ग्रहण लुटाएगा इतना धन, भर जाएगी तिजोरी

कन्‍या राशि में लगेगा सूर्य ग्रहण 

यह सूर्य ग्रहण आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगेगा. साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है. सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रह कन्‍या राशि में होंगे और बुध ग्रह के साथ मिलकर बुधादित्‍य राजयोग बना रहे होंगे. लिहाजा इस सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव सकारात्‍मक भी होगा और नकारात्‍मक भी होगा. लेकिन यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों पर अपना विशेष प्रभाव डालेगा.

यह भी पढ़ें: 3 राशि वालों की जिंदगी में तहलका मचा देगा आज का दिन, केवल चंद्र ग्रहण ही नहीं ये 2 खतरनाक योग भी जिम्‍मेदार

सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा? 

नहीं यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं होगा. 21 सितंबर का ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में देखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: भारत में चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कहां दिखेगा, सूतक काल, असर समेत हर सवाल का जवाब इन FAQ's में जानें

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Surya Grahan 2025

Trending news

'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्रग्रहण के सूतक में बिल्कुल न करें ये काम, जिंदगी भर पड़ेगा पछताना, हाथ से निकल जाएगा सबकुछ
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: चंद्रग्रहण के सूतक में बिल्कुल न करें ये काम, जिंदगी भर पड़ेगा पछताना, हाथ से निकल जाएगा सबकुछ
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
;