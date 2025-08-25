Teej Upay: हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, कठिन निर्जला व्रत रखती हैं. विधि-विधान से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं. इसके साथ ही यदि वे तीज व्रत के लिए तैयार होते समय अपनी राशि के अनुसार श्रृंगार कर लें, कुछ उपाय कर लें तो व्रत का कई गुना ज्‍यादा फल पा सकती हैं. सौभाग्‍य, समृद्धि पा सकती हैं, साथ ही ऐसा करने से पति-पत्‍नी का रिश्‍ता मजबूत होता है और वैवाहिक सुख बढ़ता है. कुंडली में ग्रह मजबूत होते हैं. जानिए मेष से मीन राशि तक के लिए तीज के उपाय.



मेष और वृश्चिक राशि - मेष और वृश्चिक राशि की महिलाएं तीज व्रत पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनें. साथ ही पूजा में माता पार्वती को लाल रंग की बिंदी, लाल फूल अर्पित करें.

वृष एवं तुला राशि - वृष एवं तुला राशि की महिलाएं तीज व्रत के दिन अपने श्रृंगार में सफेद रंग के फूलों का गजरा, चांदी के पायल-बिछिया आदि पहनें. साथ ही परफ्यूम लगाएं. माता पार्वती को श्रृंगार में इत्र और सफेद फूल अर्पित करें. इससे धन-वैभव बढ़ेगा.

मिथुन एवं कन्या राशि - मिथुन और कन्या राशि की महिलाएं तीज व्रत के दिन हरे रंग की साड़ी पहनें. साथ ही पूजा में माता पार्वती को हरी चूड़ियां और हरी साड़ी अर्पित करें.

कर्क राशि - कर्क राशि की महिलाएं तीज के दिन सफेद फूलों को श्रृंगार में शामिल करें. वहीं तीज व्रत की पूजा में भोग के लिए मखाने की खीर या इलायची डालकर दूध से मिठाई बनाएं. पूजा में सफेद फूल अर्पित करें.

सिंह राशि - सिंह राशि वाली महिलाएं तीज व्रत के दिन गुलाबी गोल्‍डन या पीली साड़ी पहन सकती हैं. पूजा में माता पार्वती को घी और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं.

धनु एवं मीन राशि - धनु एवं मीन राशि की महिलाएं तीज व्रत में पीले रंग की साड़ी, चूड़ी पहनें. साथ ही माता पार्वती का पीले फूलों, वस्‍त्रों से श्रृंगार करें. इससे सौभाग्‍य बढ़ेगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी.

मकर एवं कुंभ राशि - मकर एवं कुम्भ राशि की महिलाएं तीज व्रत के दिन माता पार्वती को नारियल चढ़ाएं और हलुए का भोग लगाएं. गरीब-जरूरतमंद को भोजन कराएं, सामर्थ्‍य अनुसार दान दें. इससे दुख, बाधाएं दूर होंगी. तरक्‍की, धन के रास्‍ते खुलेंगे.

