तीज पर राशि के अनुसार कर लें श्रृंगार और उपाय, खूबसूरती तो बढ़ेगी ही, किस्‍मत में भी लगेंगे चार चांद!
Advertisement
trendingNow12895953
Hindi Newsऐस्ट्रो

तीज पर राशि के अनुसार कर लें श्रृंगार और उपाय, खूबसूरती तो बढ़ेगी ही, किस्‍मत में भी लगेंगे चार चांद!

Hartalika Teej Upay: हरतालिका तीज का दिन व्रती महिलाओं के लिए विशेष होता है. यदि इस दिन वे अपनी राशि के अनुसार श्रृंगार और कुछ खास उपाय करें तो सौभाग्‍य बढ़ेगा. साथ ही पति के साथ रिश्‍ता मजबूत होगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तीज पर राशि के अनुसार कर लें श्रृंगार और उपाय, खूबसूरती तो बढ़ेगी ही, किस्‍मत में भी लगेंगे चार चांद!

Teej Upay: हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, कठिन निर्जला व्रत रखती हैं. विधि-विधान से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं. इसके साथ ही यदि वे तीज व्रत के लिए तैयार होते समय अपनी राशि के अनुसार श्रृंगार कर लें, कुछ उपाय कर लें तो व्रत का कई गुना ज्‍यादा फल पा सकती हैं. सौभाग्‍य, समृद्धि पा सकती हैं, साथ ही ऐसा करने से पति-पत्‍नी का रिश्‍ता मजबूत होता है और वैवाहिक सुख बढ़ता है. कुंडली में ग्रह मजबूत होते हैं. जानिए मेष से मीन राशि तक के लिए तीज के उपाय. 
 
यह भी पढ़ें: S अक्षर से शुरू हो नाम तो इस उम्र के बाद करोड़पति बनता है व्‍यक्ति, बाकी खूबियां भी जानकर रह जाएंगे दंग!

मेष और वृश्चिक राशि - मेष और वृश्चिक राशि की महिलाएं तीज व्रत पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनें. साथ ही पूजा में माता पार्वती को लाल रंग की बिंदी, लाल फूल अर्पित करें. 

वृष एवं तुला राशि - वृष एवं तुला राशि की महिलाएं तीज व्रत के दिन अपने श्रृंगार में सफेद रंग के फूलों का गजरा, चांदी के पायल-बिछिया आदि पहनें. साथ ही परफ्यूम लगाएं. माता पार्वती को श्रृंगार में इत्र और सफेद फूल अर्पित करें. इससे धन-वैभव बढ़ेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भारत-पाक बॉर्डर पर जल्‍द बढ़ेगा तनाव, जंग के बनेंगे हालात? जानिए कौनसे कारण बनेंगे वजह

मिथुन एवं कन्या राशि - मिथुन और कन्या राशि की महिलाएं तीज व्रत के दिन हरे रंग की साड़ी पहनें. साथ ही पूजा में माता पार्वती को हरी चूड़ियां और हरी साड़ी अर्पित करें. 

कर्क राशि - कर्क राशि की महिलाएं तीज के दिन सफेद फूलों को श्रृंगार में शामिल करें. वहीं तीज व्रत की पूजा में भोग के लिए मखाने की खीर या इलायची डालकर दूध से मिठाई बनाएं. पूजा में सफेद फूल अर्पित करें. 

सिंह राशि - सिंह राशि वाली महिलाएं तीज व्रत के दिन गुलाबी गोल्‍डन या पीली साड़ी पहन सकती हैं. पूजा में माता पार्वती को घी और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं. 

यह भी पढ़ें: पितृ पक्ष में हो ऐसी मृत्‍यु तो भटकती रहती है आत्‍मा, पूरे परिवार को लगता है पितृ दोष, केवल ये उपाय दिला सकते हैं मुक्ति

धनु एवं मीन राशि - धनु एवं मीन राशि की महिलाएं तीज व्रत में पीले रंग की साड़ी, चूड़ी पहनें. साथ ही माता पार्वती का पीले फूलों, वस्‍त्रों से श्रृंगार करें. इससे सौभाग्‍य बढ़ेगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी. 

मकर एवं कुंभ राशि - मकर एवं कुम्भ राशि की महिलाएं तीज व्रत के दिन माता पार्वती को नारियल चढ़ाएं और हलुए का भोग लगाएं. गरीब-जरूरतमंद को भोजन कराएं, सामर्थ्‍य अनुसार दान दें. इससे दुख, बाधाएं दूर होंगी. तरक्‍की, धन के रास्‍ते खुलेंगे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Teej 2025

Trending news

घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
;