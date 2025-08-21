Aaj Ka Rashifal: धनु वालों को होगा धन लाभ, तुला के जातक पाएंगे सम्मान! पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: धनु वालों को होगा धन लाभ, तुला के जातक पाएंगे सम्मान! पढ़ें आज का राशिफल

Daily Horoscope 21 August 2025: 21 अगस्त 2025 का दिन सभी राशियों के लिए मिलाजुला होगा है। कुछ राशियों के लिए नए अवसर व सकारात्मक बदलाव का दिन होगा तो कुछ राशियों को धैर्य पूर्वक से परिस्थितियों को संभाला होगा.

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:00 AM IST
Dainik Rashifal (फाइल फोटो)
Dainik Rashifal (फाइल फोटो)

Today's Horoscope 21 August 2025: आज का दिन नई उम्मीदों और अवसरों से भरा हुआ है। जीवन के कई पहलुओं में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होते दिखेंगे, वहीं कुछ को अपने प्रयासों का मनचाहा परिणाम मिलेगा। यह दिन रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ को मजबूत करने वाला भी है। व्यावसायिक जीवन में नई संभावनाएँ सामने आ सकती हैं और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा, साथ ही दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना भी अहम होगा। आइए जानते हैं, आज 21 अगस्त 2025 का दिन बारहों राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।

मेष राशिफल 
आज आपके लिए मेहनत और धैर्य का दिन है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। आर्थिक दृष्टि से लाभ के संकेत मिल रहे हैं, खासकर यदि आप व्यापार या निवेश से जुड़े हैं। परिवार में आपसी समझ और सहयोग का वातावरण रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। छात्रों को पढ़ाई में सफलता और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में सामान्य दिन रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो दिन अनुकूल है।

वृषभ राशिफल 
आज का दिन आपके लिए कई सकारात्मक संदेश लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और आपके सुझावों को महत्व मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति बन सकती है और रुके हुए पैसे मिलने के योग हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तभी बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, परंतु खानपान पर नियंत्रण रखें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

मिथुन राशिफल 
आज आपके लिए दिन विशेष उपलब्धियों से भरा रहेगा। दफ्तर में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो आपके करियर में नए अवसर खोलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और खर्चों के बावजूद संतुलन बना रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और तनाव कम होगा। छात्रों को नई दिशा और करियर विकल्प मिल सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन नींद की कमी से थकान महसूस हो सकती है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।

कर्क राशिफल 
आज आपके लिए दिन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी और आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जो नया व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर चिंता न करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात खुशी दे सकती है।

सिंह राशिफल 
आज का दिन आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को उजागर करने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा और सहकर्मी आपकी सराहना करेंगे। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और कोई नया स्रोत आय का मिल सकता है। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। छात्रों के लिए यह दिन मेहनत और लगन का है, जिसके परिणाम सकारात्मक होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक काम के दबाव से बचें। किसी यात्रा से लाभ हो सकता है।

कन्या राशिफल 
आज आपको अपने प्रयासों का उचित परिणाम मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएँ सफल होंगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और निवेश के लिए समय अनुकूल है। परिवार में प्यार और सहयोग मिलेगा, जिससे मन में शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह दिन नए अवसरों से भरा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दिनचर्या में लापरवाही न करें। किसी पुराने कार्य के पूरे होने से खुशी मिलेगी।

तुला राशिफल 
आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाने का है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और आपकी योजनाएँ सफल होंगी। आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से आपसी संबंध मजबूत होंगे। छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने की जरूरत है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक तनाव से बचें। सामाजिक जीवन में मान-सम्मान प्राप्त होगा।

वृश्चिक राशिफल 
आज का दिन आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय लाभकारी साबित होंगे। आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलेगा और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। विद्यार्थियों को करियर में नई दिशा मिल सकती है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन छोटी यात्राओं में सतर्क रहें। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा।

धनु राशिफल
आज आपके लिए दिन उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग हैं। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह दिन सकारात्मक है और उनके प्रयासों का फल मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन यात्रा के दौरान सतर्क रहें। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।

मकर राशिफल 
आज आपके लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प का दिन है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन में प्रसन्नता आएगी। छात्रों के लिए यह दिन शुभ है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन खानपान का ध्यान रखें। किसी पुराने मित्र से सहयोग मिल सकता है।

कुंभ राशिफल 
आज आपके लिए नए विचार और योजनाएँ लाभकारी साबित होंगी। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और आपके करियर में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और कोई नई डील फायदेमंद साबित होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और रिश्तों में नज़दीकी आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन अधिक तनाव से बचें। यात्रा के दौरान लाभ मिल सकता है।

मीन राशिफल 
आज आपके लिए दिन कई सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से लाभकारी दिन है और रुके हुए पैसे वापस मिलने के योग हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और प्रियजनों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन नए अवसर लेकर आएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या का पालन करना जरूरी है। किसी शुभ समाचार से दिन और भी बेहतर बन जाएगा।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है.

