Money Vastu: घर में मिट्टी की कुछ खास चीजें रखना जीवन में धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती हैं. यदि आप इनका सही तरीके से उपयोग और स्थान का ध्यान रखते हैं, तो आपके घर का वातावरण स्वर्ग जैसा सुखद और समृद्ध बन सकता है.
Vastu Shastra for Money: हमारे जीवन में मिट्टी का महत्व सिर्फ खेती या बागवानी तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तु शास्त्र में भी इसका विशेष स्थान है. प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, मिट्टी में पाँचों तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) का संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है. यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है और धन-सौभाग्य को आकर्षित करती है.
वास्तु शास्त्र में मिट्टी से बनी कुछ खास वस्तुओं को घर में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पारिवारिक जीवन में सुख-शांति आती है और कार्यों में सफलता मिलती है. आइए जानते हैं ऐसी 5 मिट्टी की वस्तुओं के बारे में, जो आपके घर में धन और सौभाग्य का प्रवाह बढ़ा सकती हैं.
1. मिट्टी का गुल्लक (पिगी बैंक)
मिट्टी का गुल्लक न सिर्फ बचत की आदत डालता है बल्कि वास्तु दृष्टि से यह घर में धन के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है.
वास्तु लाभ: ऐसा माना जाता है कि मिट्टी का गुल्लक घर की आर्थिक ऊर्जा को स्थिर रखता है और धन के संग्रह में वृद्धि करता है.
उपयोग का तरीका: इसे घर के उत्तर-पूर्व (ईशान) कोने में रखें और इसमें नियमित रूप से सिक्के या नोट डालें. गुल्लक भर जाने पर इसे गरीबों में दान करना शुभ माना जाता है.
विशेष ध्यान: गुल्लक में रखे पैसे को कभी भी अचानक खर्च न करें, बल्कि सोच-समझकर ही इस्तेमाल करें.
2. मिट्टी का गणेश-लक्ष्मी प्रतिमा
मिट्टी से बनी गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएँ घर में रखने से सुख-समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है.
वास्तु लाभ: गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी हैं. मिट्टी की प्रतिमाएँ प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती हैं.
उपयोग का तरीका: दीपावली या किसी शुभ मुहूर्त पर इन प्रतिमाओं की स्थापना करें. इन्हें घर के पूजाघर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखें.
विशेष ध्यान: प्रतिमाओं को नियमित रूप से साफ करें और पूजा में चंदन, फूल और दीपक का प्रयोग करें.
3. मिट्टी का पानी का घड़ा (मटका)
मिट्टी का मटका न सिर्फ पीने के पानी को ठंडा और शुद्ध रखता है, बल्कि यह घर में सकारात्मक तरंगें भी फैलाता है.
वास्तु लाभ: मटका घर में जल तत्व का संतुलन बनाए रखता है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक शांति बनी रहती है.
उपयोग का तरीका: मटका घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रखें. पानी को रोज़ बदलें और मटके को स्वच्छ रखें.
विशेष ध्यान: मटके के पास गंदगी या अव्यवस्था न होने दें, वरना इसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है.
4. मिट्टी का दीपक
दीपक को हमेशा से अंधकार दूर करने और प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना गया है. मिट्टी का दीपक प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ाता है और घर में शुभता लाता है.
वास्तु लाभ: दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद घर में बना रहता है.
उपयोग का तरीका: रोज़ शाम को घर के मुख्य द्वार और पूजाघर में मिट्टी का दीपक जलाएँ. घी या तिल के तेल का प्रयोग करें.
विशेष ध्यान: दीपक बुझने न दें और जलाने से पहले उसकी सफाई ज़रूर करें.
5. मिट्टी का तुलसी का चौरा
तुलसी का पौधा अपने आप में पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर है. जब इसे मिट्टी के चौरे (गमले) में लगाया जाता है, तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है.
वास्तु लाभ: तुलसी का चौरा घर में शुद्ध वातावरण बनाता है, स्वास्थ्य को बेहतर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है.
उपयोग का तरीका: इसे घर के उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखें. रोज़ सुबह-शाम इसकी पूजा करें और दीपक जलाएँ.
विशेष ध्यान: तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने न दें और इसे अशुद्ध हाथों से न छुएँ.
मिट्टी की वस्तुओं का वास्तु में महत्व
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पृथ्वी तत्व (मिट्टी) स्थिरता, धैर्य और संतुलन का प्रतीक है. जब घर में मिट्टी से बनी वस्तुएँ रखी जाती हैं, तो वे न केवल सजावट के लिए होती हैं, बल्कि वातावरण को संतुलित रखने और धन-सौभाग्य को आकर्षित करने का भी कार्य करती हैं.
प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत: मिट्टी प्राकृतिक ऊर्जा का वाहक है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालती है.
नकारात्मकता को अवशोषित करना: मिट्टी नकारात्मक तरंगों को सोखकर वातावरण को शुद्ध करती है.
सकारात्मक सोच को बढ़ावा: घर में मिट्टी की वस्तुएँ रखने से मन में शांति और स्थिरता आती है, जिससे कार्यक्षमता बढ़ती है.
इन वस्तुओं का सही स्थान क्यों ज़रूरी है?
वास्तु में दिशा और स्थान का विशेष महत्व है. गलत स्थान पर वस्तु रखने से उसका प्रभाव कम या नकारात्मक भी हो सकता है.
उत्तर-पूर्व दिशा: आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए सर्वोत्तम.
पूर्व दिशा: नए अवसर और ऊर्जा लाने वाली.
उत्तर दिशा: धन और करियर में प्रगति के लिए.
सावधानियाँ और सुझाव
मिट्टी की वस्तुओं को नियमित रूप से साफ करें.
टूटी या फटी हुई मिट्टी की वस्तुएँ घर में न रखें.
वस्तुओं को रखने से पहले उन्हें गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध करें.
इनका प्रयोग सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि नियमित पूजा और उपयोग के लिए करें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)