Picture Vastu Niyam: घर में कौन से 4 चित्र लगाएं? जो खीच लाते हैं धन सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा

Which 4 Pictures Should be Placed in House: वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में खासा महत्व है. यह हमें बताता है कि हम अपने घर में कौन सी चीजें कहां पर रखें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े और घर में सुख-समृद्धि का आगमन हो. यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे तो वास्तु शास्त्र के नियम आपके काम आ सकते हैं. आज हम आपको उन 4 चित्रों के बारे में बताते हैं, जो घर में सौभाग्य को खींचकर ले आते हैं. आइए जानते हैं कि वे चित्र कौन से हैं.

घर में सौभाग्य लाने वाले 4 चित्र

इस दिशा में लगाए प्रवाहित झरने का चित्र

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए बहते झरने का चित्र लगाना शुभ माना जाता है. इस चित्र को रजत-जड़ित फ्रेम में लगाया जाना चाहिए. इसे स्थापित करने के लिए उत्तर दिशा उत्तम मानी जाती है. मान्यता है कि इस तस्वीर को लगाने से गृह दोष दूर होता है. इससे घर में लक्ष्मी का आगमन बढ़ जाता है.

लाभकारी है भगवान धन्वंतरि का चित्र

घर में भगवान धन्वंतरि का चित्र लगाना शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, जिस चित्र में भगवान धन्वंतरि के हाथ में अमृत कलश हो, उसे ही स्थापित करना चाहिए. घर में इस चित्र को लगाने के लिए पश्चिम दिशा शुभ मानी जाती है. इसे लगाने से प्रत्येक कार्य सिद्ध होने शुरु हो जाते हैं और स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है.

फल लगे घने वृक्षों का चित्र

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में फल लगे घने वृक्षों का चित्र लगाना उत्तम रहता है. इससे आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है. यह संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के साथ ही जन संपर्क को भी मजबूत करता है. इस तस्वीर को आप ऐसी जगह लगाएं, जहां से आपकी नजर उस पर अक्सर पड़ती रहे. इससे मानसिक तनाव दूर होता है.

शांत मुद्रा में हनुमान जी की तस्वीर

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कामों में अटकाव को दूर करने के लिए घर में भगवान हनुमान का शांत चित्त वाली तस्वीर लगानी चाहिए. इसके लिए घर की दक्षिण-पूर्व दिशा बेहतर मानी जाती है. इससे परिस्थितियों का सामना करने का साहस मिलता है और आत्मबल मजबूत होता है. इससे जीवन की कठिनाइयां धीरे-धीरे दूर होती चली जाती हैं.

