पूजा की माचिस के साथ आप भी तो नहीं करते ऐसी गलती? पैदा होता है भयंकर वास्‍तु दोष, रोज आती हैं नई मुसीबतें
Advertisement
trendingNow12870610
Hindi Newsऐस्ट्रो

पूजा की माचिस के साथ आप भी तो नहीं करते ऐसी गलती? पैदा होता है भयंकर वास्‍तु दोष, रोज आती हैं नई मुसीबतें

Vastu Shatra : पूजा घर बेहद महत्‍वपूर्ण और पवित्र जगह होती है. इसलिए पूजा रूम के साथ-साथ उसकी सामग्री, रख-रखाव को लेकर वास्‍तु नियमों का पालन करना चाहिए. वरना घर में वास्‍तु दोष पैदा हो जाता है. आज हम जानते हैं कि पूजा-पाठ के दौरान उपयोग होने वाली माचिस को भी सही जगह रखना बेहद जरूरी है.

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूजा की माचिस के साथ आप भी तो नहीं करते ऐसी गलती? पैदा होता है भयंकर वास्‍तु दोष, रोज आती हैं नई मुसीबतें

Vastu Dosh :  हिंदू धर्म में पूजा-पाठ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है. इनमें इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक वस्तु — जैसे दीपक, अगरबत्ती, फूल, जल पात्र, और माचिस — का अपना अलग आध्यात्मिक प्रभाव और महत्व होता है. अक्सर लोग माचिस को एक सामान्य वस्तु मानकर उसे कहीं भी रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में प्रयुक्त माचिस को सही स्थान पर रखना आवश्यक होता है. यदि इसे गलत जगह रखा जाए, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और अशांति जैसे दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं. आइए जानें कि पूजा की माचिस को किन स्थानों पर रखने से बचना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण हैं.

यह भी पढ़ें: तूफान की तरह आ रहे सूर्य भिड़ेंगे केतु से, होगा 'धन' का ब्‍लास्‍ट, पैसों से लबालब भरेगा 5 राशि वालों का घर

 

1. शौचालय या बाथरूम के पास न रखें पूजा की माचिस

शौचालय और बाथरूम को अशुद्ध स्थान माना गया है. यदि पूजा की पवित्र माचिस को ऐसी जगहों के पास रखा जाए तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है. पूजा की सामग्री हमेशा शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त स्थान पर होनी चाहिए. शौचालय के नजदीक रखी माचिस पूजा के समय सकारात्मक ऊर्जा में बाधा उत्पन्न कर सकती है और अनजाने में धार्मिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं.

2. रसोई में गैस चूल्हे के पास न रखें माचिस

रसोईघर ऊर्जा का केंद्र होता है, जहां अग्नि तत्व का अत्यधिक प्रभाव होता है. अगर पूजा की माचिस को रसोई में गैस चूल्हे के पास रखा जाए, तो वह वहां की सामान्य उपयोगी वस्तु बन जाती है और उसकी पवित्रता समाप्त हो सकती है. साथ ही, रसोई में मौजूद तेल, पानी या अन्य सामग्री माचिस को खराब कर सकती है जिससे पूजा के समय वह काम न आए.

य‍ह भी पढ़ें: रक्षाबंधन के दिन भाई को क्‍यों नहीं जाना चाहिए बहन के घर? बहुत खास है वजह

3. फर्श पर या जमीन पर सीधे न रखें पूजा की माचिस

पूजा में प्रयुक्त कोई भी वस्तु जमीन पर सीधे नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह माचिस ही क्यों न हो. जमीन पर रखने से न केवल उसकी पवित्रता नष्ट होती है, बल्कि इससे घर में आलस्य, अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है. हमेशा माचिस को किसी साफ-सुथरी अलमारी, दराज या पूजा के विशेष बॉक्स में रखें.

4. जूते-चप्पलों के पास न रखें पूजा की माचिस

जूते-चप्पल अपवित्र माने जाते हैं. अगर पूजा की माचिस को इनके पास रखा जाए तो यह धार्मिक दृष्टि से अशुभ होता है. माचिस को ऐसी जगह रखने से जहां पैरों की गंदगी हो, पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली आग की पवित्रता प्रभावित हो सकती है और यह मानसिक तनाव या कार्यों में रुकावट का कारण बन सकता है.

यह भी पढ़ें: राशि के अनुसार करें रंगों का इस्‍तेमाल, निखर जाएगी किस्‍मत, मिलेगा खूब सारा धन और कामयाबी

5. कचरे के डिब्बे के पास न रखें माचिस

कचरे को नकारात्मकता और अपवित्रता का प्रतीक माना जाता है. यदि पूजा की माचिस को कूड़ेदान के पास रखा जाए तो वह उसी नकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बन जाती है. इससे परिवार में तनाव, कलह और आर्थिक हानि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

6. बच्चों की पहुंच में न रखें पूजा की माचिस

धार्मिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सुरक्षा के लिहाज से भी पूजा की माचिस को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए. यदि बच्चे उसे खेल-खेल में उपयोग कर लें या इधर-उधर फैला दें, तो उससे अग्नि दुर्घटना की आशंका हो सकती है. साथ ही यह पूजा सामग्री की अवमानना भी मानी जाती है.

7. बेडरूम में न रखें पूजा की माचिस

बेडरूम को विश्राम का स्थान माना जाता है, और वहां पूजा की वस्तुएं या अग्नि से जुड़ी वस्तुएं जैसे माचिस रखना उचित नहीं होता. माचिस जैसी वस्तु को यदि बेडरूम में रखा जाए तो यह नींद में बाधा, दांपत्य जीवन में तनाव और मानसिक बेचैनी का कारण बन सकती है.

8. पूजा के स्थान पर माचिस को बिखरा हुआ न रखें

भले ही माचिस पूजा स्थल पर ही क्यों न रखी गई हो, उसे बिखरा हुआ या बिना उचित स्थान के नहीं रखना चाहिए. पूजा स्थान की स्वच्छता और व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है. माचिस को यदि खुला या उल्टा पड़ा हुआ रखा गया तो वह मंदिर की शोभा को कम कर सकती है और इससे देवी-देवताओं की कृपा में भी बाधा आ सकती है.

9. टूटे-फूटे या गीले माचिस बॉक्स का उपयोग न करें

पूजा के लिए हमेशा अच्छी स्थिति वाली माचिस का उपयोग करना चाहिए. यदि माचिस गीली हो या उसका डिब्बा फटा हुआ हो, तो इसे तुरंत बदल देना चाहिए. टूटी-फूटी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और पूजा के प्रभाव को कम कर सकती हैं.

10. रात में खुले में माचिस न छोड़ें

रात का समय तमोगुण प्रधान होता है और इस समय पूजा की वस्तुओं को ढंककर या सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए. यदि माचिस को रात में खुले में छोड़ दिया जाए, तो यह अनजाने में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकती है, जिससे घर के वातावरण में भारीपन और उदासी आ सकती है.

समाधान और सुझाव

-  पूजा की माचिस को हमेशा किसी साफ, सूखे और ऊंचे स्थान पर रखें.

-  माचिस को विशेष पूजा बॉक्स में रखें, जहां दीपक, अगरबत्ती और कपूर जैसी अन्य वस्तुएं भी हों.

-  समय-समय पर माचिस की स्थिति की जांच करें और खराब हो जाने पर नई माचिस से बदल दें.

-  माचिस को उपयोग के बाद पूजा स्थान पर व्यवस्थित तरीके से रखें.

-  बच्चों को माचिस से दूर रखें और उन्हें इसके धार्मिक महत्व के बारे में बताएं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
नरिंदर जुनेजा

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
;