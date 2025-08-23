Weekly Horoscope 25-31 August 2025 : साप्‍ताहिक राशिफल के अनुसार अगस्‍त के आखिरी सप्‍ताह में कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों को प्रमोशन या नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ राशियों को धैर्य और सावधानी की आवश्यकता होगी. आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध निवेश लाभकारी रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में इस सप्ताह आपसी समझ और संवाद की अहमियत बढ़ जाएगी. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कुल मिलाकर, यह सप्ताह सकारात्मकता और प्रगति का संदेश देता है. यहां पढ़ें 25 अगस्‍त से 31 अगस्‍त तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा.

मेष (Aries)

यह सप्ताह आपकी मेहनत और आत्मविश्वास को नई दिशा देगा.ऑफिस में आपके कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन फिजूल खर्च पर रोक लगाना जरूरी है.पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.प्रेम संबंधों में साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचना आवश्यक है.

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ.

वृषभ (Taurus)

यह सप्ताह आपके लिए धैर्य और संतुलन का रहेगा.कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और पुराने कार्य पूर्ण होंगे.आर्थिक दृष्टि से लाभकारी समय है, निवेश से फायदा मिलेगा.परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी.रिश्तों में छोटी गलतफहमियों को समय पर सुलझाएँ.स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें.

उपाय: गरीबों को भोजन कराएँ.

मिथुन (Gemini)

यह सप्ताह नए विचारों और रचनात्मकता से भरा रहेगा.ऑफिस में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा.धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, अनावश्यक खर्च से बचें.प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आंखों का ध्यान रखें.

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएँ.

कर्क (Cancer)

आपके लिए यह सप्ताह परिवार और करियर दोनों में संतुलन बनाने का है.नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार में आपसी सहयोग बढ़ेगा और वातावरण सुखद रहेगा.रिश्तों में धैर्य और संवाद बनाए रखें.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ठंडी चीज़ों से परहेज करें.

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह (Leo)

यह सप्ताह आपके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा.कार्यक्षेत्र में नई योजनाएँ सफल होंगी और प्रगति के अवसर मिलेंगे.आर्थिक मामलों में लाभ होगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है.सामाजिक दायरे में सम्मान बढ़ेगा.रिश्तों में पार्टनर का सहयोग मिलेगा और जीवन सुखमय होगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हृदय संबंधी समस्या से सावधान रहें.

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें.

कन्या (Virgo)

यह सप्ताह आपके कार्यों की गति को और तेज़ करेगा.कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.आर्थिक मामलों में निवेश से लाभ होगा.परिवार में आपसी सहयोग बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे.प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और रिश्ते गहरे होंगे.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट से जुड़ी समस्या से बचें.

उपाय: हरे पौधे लगाएँ.

तुला (Libra)

इस सप्ताह आपको संतुलन और धैर्य से काम लेना होगा.कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें.परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा.प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, योग और ध्यान लाभकारी होगा.

उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएँ.

वृश्चिक (Scorpio)

यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास और सफलता लेकर आएगा.ऑफिस में आपके कार्यों की सराहना होगी.व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और लाभ के योग हैं.धन संबंधी मामलों में लाभकारी समय रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी सहयोग बढ़ेगा.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी लें.

उपाय: जल में कुमकुम डालकर दीपक जलाएँ.

धनु (Sagittarius)

यह सप्ताह आपके लिए नई संभावनाएँ और यात्राओं से भरा रहेगा.कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.धन संबंधी मामलों में निवेश से लाभ होगा.परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा और संबंध गहरे होंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पैरों का ध्यान रखें.

उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें.

मकर (Capricorn)

यह सप्ताह आपकी मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेगा.कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए स्रोत मिल सकते हैं.पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाएँगे.रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हड्डियों का ख्याल रखें.

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें.

कुम्भ (Aquarius)

यह सप्ताह आपके लिए नवाचार और नए विचार लेकर आएगा.कार्यक्षेत्र में तकनीकी प्रयोग से सफलता मिलेगी.व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे.धन संबंधी मामलों में स्थिरता रहेगी.रिश्तों में मित्रों का सहयोग मिलेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव से दूर रहें.

उपाय: जरूरतमंदों को कपड़े दान करें.

मीन (Pisces)

यह सप्ताह आपके लिए अंतर्ज्ञान और भावनाओं को मजबूत करने वाला होगा.कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और सफलता मिलेगी.आर्थिक मामलों में लाभ होगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.प्रेम संबंधों में साथी के साथ समय बिताएँ.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन त्वचा संबंधी समस्या से सावधान रहें.

उपाय: मंदिर में दीपक जलाएँ.

