Weekly Love Horoscope 25-31 August 2025 : प्रेम जीवन हमारी खुशियों और मानसिक शांति का आधार होता है. जब रिश्ता संतुलित और सहज होता है तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी बढ़ता है. इस सप्ताह यानी 25 से 31 अगस्त 2025 के बीच प्रेम जीवन में कई नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं. कुछ लोगों के लिए यह समय रिश्तों को आगे बढ़ाने का होगा, तो कुछ के लिए अपने साथी को समझने और उनके साथ समय बिताने का सुनहरा अवसर मिलेगा. अविवाहित जातकों को भी नए संबंधों का प्रस्ताव मिल सकता है. आइए जानते हैं, इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है—

मेष राशि (Aries)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में रोमांस और ताजगी बनी रहेगी. अपने साथी के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा. अविवाहित जातकों को अचानक किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर खास रिश्ता बन सकता है. छोटे-छोटे सरप्राइज आपके रिश्ते को मधुर बनाएंगे. इस दौरान साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. रिश्ते में एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा. लंबे समय से चल रही गलतफहमियां भी अब दूर हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: नोटों का बादल फटेगा 4 राशि वालों के घर, सितंबर में शुक्रादित्‍य राजयोग बनाएगा करोड़पति!

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आ रहा है. अपने साथी को समय देने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. अगर आप शादीशुदा हैं, तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. अविवाहित लोगों को किसी रिश्तेदार या परिचित के माध्यम से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. अपने शब्दों और व्यवहार में कोमलता रखें. अपने साथी से जुड़े छोटे-छोटे पल भी आपको बेहद संतोष देंगे. अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह सप्ताह सही समय है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरा हो सकता है. कभी आप बहुत रोमांटिक महसूस करेंगे, तो कभी मन में संदेह भी आ सकता है. इस समय साथी से खुलकर बातचीत करना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है. अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाएंगे तो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी. अपने साथी को उनकी पसंद का तोहफा देना रिश्ते में नई चमक लाएगा. सप्ताह के अंत तक चीजें आपके पक्ष में होंगी.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई लेकर आएगा. आप अपने साथी से दिल की बातें साझा करेंगे और उनका साथ आपको मानसिक शांति देगा. अविवाहित लोगों को परिवार से रिश्ते की सहमति मिलने की संभावना है. किसी पुराने मित्र से बात शुरू होकर आगे बढ़ सकती है. साथी के साथ समय बिताना आपके लिए बेहद सुकूनभरा रहेगा. शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी के साथ छोटी यात्राओं का आनंद उठा सकते हैं. रिश्ते में रोमांस और संवेदनशीलता दोनों बनी रहेंगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरने वाला होगा. साथी के साथ नई योजनाएं बनाने का मौका मिलेगा. अगर आप अविवाहित हैं, तो किसी विशेष व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ेगा और रिश्ता शुरू हो सकता है. रोमांटिक डेट्स और खुलकर बातचीत आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी. इस समय साथी की सराहना करना आपके रिश्ते में नयापन लाएगा. विवाह की योजना बना रहे लोगों को परिवार का सहयोग मिल सकता है. सप्ताह के अंत में रोमांस चरम पर रहेगा.

यह भी पढ़ें: 23 अगस्‍त को शनि अमावस्‍या की खौफनाक रात, ये गलतियां कीं तो हो जाएंगे बर्बाद, जीवन भर रहेगा पछतावा!

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्ते को और मजबूत बनाने का समय है. साथी की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से रिश्ते में गहराई आएगी. अविवाहित जातकों को कोई नया रिश्ता शुरू करने का अवसर मिल सकता है. शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर करेंगे. इस दौरान साथी से की गई बातचीत आपके रिश्ते की दिशा तय करेगी. अगर आप किसी खास को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो यह समय सही साबित होगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों को संतुलित और सुंदर बनाने का होगा. साथी के साथ प्यार और समझ का रिश्ता और गहरा होगा. अविवाहित जातकों को अचानक कहीं से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी के साथ पुरानी यादों को ताजा करेंगे. आपसी सहयोग और सामंजस्य रिश्ते को स्थिरता देंगे. अगर कोई गलतफहमी चल रही है तो बातचीत से दूर हो जाएगी. सप्ताह का अंत रोमांटिक और खुशहाल रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से गहन रहेगा. साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में नया उत्साह देखने को मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने रिश्ते का पुनः शुरू होना संभव है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे. अगर रिश्ते में तनाव है तो इस सप्ताह हल निकल सकता है. साथी को समझने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ता और गहरा होगा. सप्ताह के अंत में आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्ते को मजबूत और सुखद बनाने वाला होगा. अविवाहित जातकों को किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, जो आगे खास रिश्ता बन सकता है. शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी के साथ किसी यात्रा का आनंद लेंगे. साथी के साथ बिताया गया समय आपके लिए यादगार रहेगा. अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो खुलकर बातचीत करना जरूरी है. इस दौरान रिश्ते में विश्वास और प्यार दोनों गहराएंगे.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन और धैर्य का होगा. साथी की अपेक्षाओं को समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने की संभावना है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ किसी खास योजना पर काम कर सकते हैं. रिश्ते में सहयोग और समझ का माहौल बनेगा. सप्ताह के अंत में आप अपने साथी को किसी खास जगह पर ले जा सकते हैं. रोमांस और आपसी विश्वास दोनों रिश्ते को गहराई देंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए रिश्ते और रोमांस लेकर आ रहा है. अविवाहित जातकों को किसी नए व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और खुशी महसूस करेंगे. अगर रिश्ते में दूरी आई थी तो इस सप्ताह वह कम होगी. साथी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना आपके रिश्ते में नयापन लाएगा. किसी सरप्राइज गिफ्ट से रिश्ते में खुशियां बढ़ेंगी. सप्ताह का अंत प्रेम से भरा रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक जुड़ाव और रोमांस से भरा रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी पुराने मित्र से नया रिश्ता शुरू करने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताकर संतुष्टि महसूस करेंगे. अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो अब दूर हो सकता है. साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा. यह समय रिश्ते में स्थिरता और खुशियां लाने वाला होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)