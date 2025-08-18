7 दिन अपनी जुबान पर लगाम लगाकर रखें इन बर्थडेट वाले लोग, रोज होंगे झगड़े, बढ़ेगा तनाव!
7 दिन अपनी जुबान पर लगाम लगाकर रखें इन बर्थडेट वाले लोग, रोज होंगे झगड़े, बढ़ेगा तनाव!

Saptahik Ank Jyotish: अंक ज्‍योतिष में जन्‍मतारीख के आधार पर भविष्‍यफल बताया जाता है. इसके लिए 1 से 9 तक के मूलांक होते हैं. अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए यह सप्‍ताह आपके लिए कैसा रहेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:40 AM IST
7 दिन अपनी जुबान पर लगाम लगाकर रखें इन बर्थडेट वाले लोग, रोज होंगे झगड़े, बढ़ेगा तनाव!

Weekly Horoscope in Hindi: व्‍यक्ति की जन्‍मतारीख या बर्थ डेट का जोड़ उसका मूलांक होता है. जैसे किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख ( 2+8= 10, 1+0=1) को जन्‍मे व्‍यक्ति का मूलांक 1 होगा. जानिए मूलांक 1 से मूलांक 9 तक के जातकों के लिए यह सप्‍ताह कैसा रहेगा और उन्‍हें नुकसान से बचने के लिए क्‍या सावधानियां रखनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: राशि के अनुसार लकी कलर के कपड़े पहनने से जाग जाता है सोया भाग्‍य, हाथ लगाते ही मिट्टी बनती है सोना!

मूलांक 1- मूलांक 1 के जातकों का रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. करियर के लिए समय अच्‍छा है. सफलता मिल सकती है. कारोबार अच्‍छा चलेगा. शुभ समाचार मिल सकता है.

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों के लिए बेहतर है कि वे इस हफ्ते किसी से ना उलझें और कम से कम बोलें, वरना विवाद हो सकता है. पुराने रोगों से निजात मिलेगी. आर्थिक तंगी महसूस होगी लेकिन बाद में स्थिति बेहतर हो जाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. 

मूलांक 3- मूलांक 3 वालों को कभी लाभ होगा तो कभी हानि. भाग्‍य का साथ ना मिलने से काम रुक सकते हैं. निवेश ना करें. हालांकि आपको आर्थिक समस्‍या नहीं होगी. जीवनसाथी से रिश्‍ते बेहतर होंगे. 

यह भी पढ़ें: साल 2025 खत्‍म होने से पहले करोड़पति बनेंगे 5 राशि वाले, शनि- राहु, गुरु बैठा देंगे नोटों के ढेर पर, खुशी से नाचेंगे रोज!

मूलांक 4- मूलांक 4 के जातक स्‍वास्‍थ्‍य का ध्‍यान रखें. बड़ा निर्णय सबसे चर्चा करके ही लें. फैमिली ट्रिप पर जाने के योग हैं. वर्कप्‍लेस पर मान-सम्‍मान बढ़ेगा. 

मूलांक 5- मूलांक 5 वाले खर्च पर काबू रखें, वरना बजट डगमगा जाएगा. सेहत अच्‍छी रहेगी. कारोबार में लाभ होगा, यदि कुछ नयापन लाते हैं तो लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है. लेन-देन में सावधानी बरतें. पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है.

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों के लिए सप्ताह अच्छा है. आर्थिक लाभ होगा. लेकिन ध्‍यान रहे कि ना तो किसी अपरिचित से उलझें और ना ही घर-दफ्तर में किसी से विवाद करें. 

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों को अनचाही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कोई रोग-बीमारी घेर सकते हैं. कुछ जातकों के विवादों में फंसने की आशंका है. अधिकारियों से मनमुटाव हो सकता है. बेहतर है कम बोलें और किसी से भी उलझने से बचें. 

मूलांक 8- मूलांक 8 के जातकों के लिए समय ठीक है. आपकी अभिव्‍यक्ति का तरीका सम्‍मान दिलाएगा. सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे. उधार देने से बचें. सेहत सामान्‍य रहेगी. आर्थिक स्थिति भी अच्‍छी रहेगी. 

मूलांक 9- मूलांक 9 के जातक इस सप्‍ताह क्रोध, झगड़े से बचें. किसी से ना उलझें. खिलाड़ी वर्ग के लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिलने के योग हैं. धन लाभ होगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;