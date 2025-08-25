Signs of Divine Powers: पूजा करते हुए आपको भी महसूस होती है 'किसी' की मौजूदगी? जानें वे 4 तरीके, जब दैवीय शक्तियां कराती अपने होने का अहसास

What are Signs of Presence of Divine Powers: जीवन में सफल होना हर किसी की चाहत होती है. इसके लिए कठोर मेहनत के साथ ही देवी-देवताओं और पितरों का साथ मिलना भी जरूरी होता है. अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करते हैं. जब उनकी कृपा बरसने वाली होती है तो वे कई तरीकों से इसका संकेत करते हैं. आज हम आपको बताते हैं कि दैवीय शक्तियां जब आपकी मदद कर रही होती हैं तो आप कैसे इस बारे

में पहचान सकते हैं.

दैवीय शक्ति का आशीर्वाद मिलने के संकेत

रोशनी का पुंज दिखाई देना

अगर आपको अंधेरी रात में अचानक तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे और बार-बार दर्शन देकर लुप्त हो जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है. इसके साथ कानों में अचानक मधुर संगीत सुनाई देना, जबकि कोई आसपास संगीत बजाने वाला भी नहीं हो. फिर भी वह बार-बार आपके कानों में गूंज रहा हो तो यह ईश्वर का एक दिव्य संकेत होता है. यह भविष्य में शुभ कार्य होना का इशारा देता है.

सपने में देवी-देवताओं का दर्शन देना

अगर आपको सपने में बार-बार किसी देव स्थान, मंदिर या देवी-देवता नजर आते है. आप खुद को आसमान में उड़ते या देवी-देवताओं से बात करते हुए नजर आते हैं तो इसका अर्थ होता है कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं और आपके घर में सुख-समृद्धि का आगमन होने वाला है. आपको अटके हुए कार्यों के पूर्ण होने का भी यह शुभ संकेत होता है.

आसपास ठंडी हवा का महसूस होना

अगर आप भूमि पर बैठे हों और सहसा महसूस हो कि आपके पास ठंडी हवा का एक पुंज है, जिसने आपको घेरा हुआ है तो समझ लीजिए कि अलौकिक शक्ति ने आपको घेर रखा है. इस तरह का अहसास अक्सर पूजा-पाठ करने वाले लोगों के साथ होता है. ऐसा करके दैवीय शक्तियां अपनी मौजूदगी का संकेत देती हैं. आसपास अचानक सुगंध महसूस होना भी शुभ संकेत देता है.

ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर आंख खुल जाना

धार्मिक विद्वानों के मुताबिक, अगर आपकी आंख रोजाना ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 के बीच खुल जाती हैं तो आप समझ जाएं कि देवी-देवता आपसे बहुत प्रसन्न हैं और उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है. इसकी वजह ये है कि ब्रह्म मुहूर्त ही वह समय होता है, जब देवी-देवता जाग्रत होकर भ्रमण के लिए धरती पर आते हैं. इस समय बहने वाली वायु को अमृततुल्य कहा गया है. दुनिया भर में महज 10-12 प्रतिशत लोगों की ही इस शुभ मुहूर्त में आंख खुल पाती है.