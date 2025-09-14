Pitra Dosh: जब व्‍यक्ति मरता है तो उसकी आत्‍मा विभिन्‍न योनियों में जाती है. आत्‍मा को कर्म के अनुसार योनि मिलती है. आमतौर पर लोगों को लगता है कि आत्‍माएं पितृ योनि में ही जाती हैं जबकि ऐसा नहीं है कई आत्‍माएं प्रेत योनि में भी जाती हैं और भारी कष्‍ट पाती हैं. इन्‍हें आम बोलचाल की भाषा में प्रेत आत्‍माएं भी कहते हैं.

परिवार को लगता है प्रेत दोष

जब आत्‍मा प्रेत योनि में जाती है तो उसका परिवार प्रेत दोष झेलता है. क्‍योंकि पितृ दोष हो या प्रेत दोष इनका असर संबंधित आत्‍मा के वंशजों को लगता है. ये दोष बहुत कष्‍ट देते हैं. कई मामलों में तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है.

प्रेत दोष और पितृ दोष में अंतर

प्रेत दोष का संबंध भूत बाधा से संबंधित होता है, जबकि पितृ दोष पारिवारिक कर्मों से संबंधित है. यदि पूर्वज नाराज हों या उनकी कोई इच्‍छा अधूरी रह गई हो तो परिवार को पितृ दोष लगता है. पितृ दोष गरीबी, बीमारी, वंश हीनता, विवाह में बाधा, तरक्‍की ना होने जैसी समस्‍याएं देता है. वहीं प्रेत दोष होने पर परिवार नकारात्मकता से पीडि़त रहता है. किसी परिजन को मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है.

प्रेत दोष का जल्‍द कराएं निवारण

यदि परिवार में किसी व्‍यक्ति की असमय मौत हो जाए जैसे- दुर्घटना, हत्‍या, आत्‍महत्‍या या बीमारी के कारण हो तो आत्‍मा मुक्‍त ना होकर प्रेत योनि में चली जाती है. तब इसे प्रेत दोष कहते हैं. यह दोष मानसिक अस्थिरता, विक्षिप्‍तता, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां देता है. घर में अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं. रोजाना झगड़े-कलह होती है.

इसके अलावा कुंडली में भी राहु, केतु और शनि की स्थिति प्रेत दोष पैदा करती है. प्रेत दोष होने पर डरावने सपने आते हैं, मानसिक अशांति, नकारात्मक विचार आते हैं. ऐसे में प्रेत दोष के निवारण जल्‍द कर लेने चाहिए. इसके लिए पिंडदान, नारायण बलि, तर्पण, मंत्र जाप (महामृत्युंजय मंत्र) और विशेष पूजाएं की जाती है.

