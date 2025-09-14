पितृ दोष से कई गुना ज्‍यादा खतरनाक है प्रेत दोष, जीते जी लग जाए तो जीवन पर आते हैं ऐसे भारी संकट
पितृ दोष से कई गुना ज्‍यादा खतरनाक है प्रेत दोष, जीते जी लग जाए तो जीवन पर आते हैं ऐसे भारी संकट

Pret Dosh: प्रेत दोष का संबंध भी पितृ दोष की तरह पूर्वजों की आत्‍माओं से है. लेकिन प्रेत दोष लग जाए तो परिवार को भारी कष्‍ट और संकटों का सामना करना पड़ता है. लिहाजा जितना जल्‍दी संभव हो इसका निवारण का उपाय कर लेना च‍ाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:40 AM IST
पितृ दोष से कई गुना ज्‍यादा खतरनाक है प्रेत दोष, जीते जी लग जाए तो जीवन पर आते हैं ऐसे भारी संकट

Pitra Dosh: जब व्‍यक्ति मरता है तो उसकी आत्‍मा विभिन्‍न योनियों में जाती है. आत्‍मा को कर्म के अनुसार योनि मिलती है. आमतौर पर लोगों को लगता है कि आत्‍माएं पितृ योनि में ही जाती हैं जबकि ऐसा नहीं है कई आत्‍माएं प्रेत योनि में भी जाती हैं और भारी कष्‍ट पाती हैं. इन्‍हें आम बोलचाल की भाषा में प्रेत आत्‍माएं भी कहते हैं. 

परिवार को लगता है प्रेत दोष 

जब आत्‍मा प्रेत योनि में जाती है तो उसका परिवार प्रेत दोष झेलता है. क्‍योंकि पितृ दोष हो या प्रेत दोष इनका असर संबंधित आत्‍मा के वंशजों को लगता है. ये दोष बहुत कष्‍ट देते हैं. कई मामलों में तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है. 

प्रेत दोष और पितृ दोष में अंतर 

प्रेत दोष का संबंध भूत बाधा से संबंधित होता है, जबकि पितृ दोष पारिवारिक कर्मों से संबंधित है. यदि पूर्वज नाराज हों या उनकी कोई इच्‍छा अधूरी रह गई हो तो परिवार को पितृ दोष लगता है. पितृ दोष गरीबी, बीमारी, वंश हीनता, विवाह में बाधा, तरक्‍की ना होने जैसी समस्‍याएं देता है. वहीं प्रेत दोष होने पर परिवार नकारात्मकता से पीडि़त रहता है. किसी परिजन को मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. 

प्रेत दोष का जल्‍द कराएं निवारण 

यदि परिवार में किसी व्‍यक्ति की असमय मौत हो जाए जैसे- दुर्घटना, हत्‍या, आत्‍महत्‍या या बीमारी के कारण हो तो आत्‍मा मुक्‍त ना होकर प्रेत योनि में चली जाती है. तब इसे प्रेत दोष कहते हैं. यह दोष मानसिक अस्थिरता, विक्षिप्‍तता, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां देता है. घर में अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं. रोजाना झगड़े-कलह होती है. 

इसके अलावा कुंडली में भी राहु, केतु और शनि की स्थिति प्रेत दोष पैदा करती है. प्रेत दोष होने पर डरावने सपने आते हैं, मानसिक अशांति, नकारात्मक विचार आते हैं. ऐसे में प्रेत दोष के निवारण जल्‍द कर लेने चाहिए. इसके लिए पिंडदान, नारायण बलि, तर्पण, मंत्र जाप (महामृत्युंजय मंत्र) और विशेष पूजाएं की जाती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

pret dosh

