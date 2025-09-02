Vipreet Rajyog: विपरीत राजयोग भी देता है राजा जैसा धन-वैभव और सुख, जानें कुंडली में कैसे बनता है यह खास योग
Vipreet Rajyog: विपरीत राजयोग भी देता है राजा जैसा धन-वैभव और सुख, जानें कुंडली में कैसे बनता है यह खास योग

Vipreet Rajyog Effect: ज्योतिष शास्त्र में विपरीत राजयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ योग माना गया है. यह योग विपरीत परिस्थितियों से अनुकूल परिणाम दिलाने वाला होता है. आइए जानते हैं कुंडली में कैसे बनात है यह योग.

Sep 02, 2025
Vipreet Rajyog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से कई बार अशुभ योग बनते हैं, जबकि कई बार राजयोग जैसे शुभ योग का भी निर्माण होता है. कुंडली में बनने वाले शुभ योग जातक को धन, सुख, ऐश्वर्य, भोग-विलास, सुखी दांपत्य जीवन का अवसर प्रदान करते हैं. इसके उलट जब कुंडली में ग्रहों से अशुभ योग का निर्माण होता है, तो जातक को जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का एक ऐसा ही शुभ योग है विपरीत राजयोग. ग्रह-नक्षत्रों के मेल से यह राजयोग किस जातक की कुंडली में बनता है, उसे राजा जैसा जीवन, सुख-ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है. 

कैसे बनताहै कुंडली में विपरीत राजयोग?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, विपरीत राजयोग मुख्य रूप से तब बनता है जब पाप ग्रह (शनि, मंगल, राहु, केतु) या अशुभ ग्रह 6ठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हों. सामान्य तौर पर ये भाव कष्टदायी माने जाते हैं, लेकिन इन भावों में जब अशुभ ग्रह बैठते हैं तो वे नकारात्मक फल न देकर शुभ फल देने लगते हैं.

कुंडली का 6ठां भाव- शत्रु, ऋण और रोग का भाव है. यहां पाप ग्रह बैठकर व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है.

कुंडली का 8वां भाव- आयु, अचानक लाभ और गुप्त विद्याओं का भाव है. अशुभ ग्रह यहां होकर व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से निकालकर सफलता देते हैं.

12वां भाव- व्यय और हानि का भाव है. लेकिन यहां अशुभ ग्रह बैठकर खर्चों को नियंत्रित करते हैं और विदेश लाभ दिला सकते हैं. यानी जब नकारात्मक ग्रह इन तीन भावों में आते हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है.

विपरीत राजयोग के प्रभाव

कुंडली में विपरीत राजयोग के प्रभाव से जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, व्यक्ति आखिरकार विजयी होता है. इस राजयोग के प्रभाव से अचानक धन लाभ, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक मजबूती मिलती है. इस योग से जातक अपने विरोधियों को परास्त करता है और सम्मान अर्जित करता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि कई बार यह योग विदेश यात्रा या विदेशी संबंधों से लाभ दिलाता है. इसके अलावा इस राजयोग के प्रभाव से कठिन समय में भी व्यक्ति रोगों से लड़कर स्वस्थ हो जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

