Machail Mata Temple: कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? कठिन राहों में छुपा अद्भुत प्रमाण
Hindi Newsऐस्ट्रो

Machail Mata Temple: कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? कठिन राहों में छुपा अद्भुत प्रमाण

Machail Mata Temple Yatra 2025: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से गुरुवार को बड़ी तबाही हो गई. यात्रा का बड़ा नुकसान मचैल माता यात्रा को हुआ. आखिर यह यात्रा क्या है और इसमें कौन सी देवी की पूजा की जाती है.  

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 15, 2025, 03:04 AM IST
Machail Mata Temple: कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? कठिन राहों में छुपा अद्भुत प्रमाण

Which goddess is worshiped in Machail Mata Temple: जब पर्वत भी सिर झुका दे. जब पगडंडियां खुद राह बन जाएं और भक्तों की सांसें मातारानी के नाम का जप करने लगें तो समझिए आप मचैल मां के दरबार की ओर चल पड़े हैं. मचैल माता के धाम की यात्रा कोई आम तीर्थयात्रा नहीं है बल्कि ये एक आध्यात्मिक अग्निपरीक्षा है. मीलों तक कठिन ट्रैकिंग, सर्द हवाएं और रास्ते में बहते झरनों की गर्जना सब कुछ मानों भक्तों की परीक्षा लेता है. आज भी कुदरत ने ऐसा ही एक इम्तिहान लिया जब किश्तवाड़ में मातारानी की यात्रा में बादलों ने तबाही मचा दी. लेकिन भक्तों के हौसले बिल्कुल भी डगमगाए नहीं. 

ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी. 

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते

मचैल माता यात्रा में कैसे आई तबाही?

उत्तराखंड के धराली की त्रासदी अभी भूले भी नहीं थे कि मचैल माता यात्रा में बड़ा हादसा सामने आ गया. जम्मू और कश्मीर में माता के धाम से तबाही की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां बादल फटने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लापता बताए जा रहे हैं. हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए वहां मौजूद थे. बादल फटने की घटना यात्रा के पहले पड़ाव पर हुई, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया.

मंदिर के बाहर लंगर के लिए लगे कई टेंट पानी की तेज धार में बह गए और देखते ही देखते पूरी सड़क भी इस त्रासदी में बह गई. लेकिन इसी बीच मचैल माता का धाम जो आस्था और शक्ति का जीता-जागता प्रतीक है. एक बार फिर भक्तों की श्रद्धा..भक्ति और विश्वास का केंद्र बन कर उभरा. 

मचैल माता का पवित्र धाम

किश्तवाड़ का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है मचैल माता मंदिर. ये मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है और इसे एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है. ये मंदिर सिर्फ ईंट-पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि मां दुर्गा की दिव्यता और भक्तों की अटूट श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है. पहाड़ों की गोद में बसा ये तीर्थ स्थल उस आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा है, जो आस्था के साथ-साथ साहस की भी परीक्षा लेता है.

हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर-दूर से मां के दर्शन के लिए यहां आते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो. कई लोग जंगलों, पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करके सिर्फ इस विश्वास के साथ यहां पहुंचते हैं कि उन्हें मातारानी का बुलावा आया है. ये यात्रा आसान नहीं होती लेकिन भक्ति की लौ जब दिल में जल रही हो तो न ऊंचाई रुकावट बनती है और ना ही मौसम. हर कदम के साथ ‘जय मचैल माता’ के जयकारे गूंजते हैं और श्रद्धालु मां के चरणों में पहुंचकर अपने कष्टों से मुक्ति पाने का आशीर्वाद मांगते हैं.

मां दुर्गा को समर्पित पावन धाम

सनातन प्रेमियों के लिए मचैल माता धाम अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है. यहां विराजमान देवी को 'चंडिका माता' के रूप में पूजा जाता है. वो शक्ति स्वरूपिणी माता जो संकट में फंसे भक्तों का उद्धार करती हैं और अपने दर्शन मात्र से भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करती हैं. ये स्थान शक्ति साधना का केन्द्र रहा है, जहां वर्षों से श्रद्धालु मनोकामनाओं के साथ सिर झुकाते आए हैं.

मचैल माता की अलौकिक कथा

मचैल माता मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी है. 1980 के दशक में ठाकुर कुलवीर सिंह नाम के एक भक्त को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए. स्वप्न में मां ने उन्हें आदेश दिया कि मचैल गांव में उनकी मूर्ति स्थापित की जाए. कुलवीर सिंह ने इस आदेश को अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया. उसी दिन से ये स्थान भक्ति और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बन गया.

मचैल माता धाम की पावन यात्रा

मचैल माता की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था की अग्निपरीक्षा है. ये यात्रा किश्तवाड़ से शुरू होती है और भक्तों को पैदल चलकर दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए मचैल गांव तक पहुंचना होता है. रास्ते कठिन होते हैं, मौसम कभी मेहरबान नहीं होता, लेकिन फिर भी माता के प्रति श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि हर बाधा छोटी लगती है.

जो भी इस यात्रा में शामिल होता है वो सिर्फ मां के दर्शन नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानता है. मचैल माता मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा फैली रहती है. यहां पहुंचने पर हर भक्त को आत्मिक शांति का अनुभव होता है. ऐसी आध्यात्मिक शांति जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. 

मां दुर्गा के चंडिका मात्रा की पूजा

मचैल माता का धाम सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की पावन राह है. मचैल माता के चमत्कारी मंदिर में मां दुर्गा के चंडिका रूप की पूजा होती है. यहां हर साल भादो महीने में ऊंचे पहाड़ों की कठिन चढ़ाई चढ़कर श्रद्धालु..मातारानी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं..श्रद्धा, भक्ति और शक्ति का ये दिव्य धाम कैसे अलौकिक ऊर्जा का केंद्र बना. मचैल माता के प्रकट होने की पावन लीला की कथा क्या है? कैसे मातारानी ने मचैल के जंगलों में सन्नाटे को मंत्रों की ऊर्जा से भर दिया. कैसे एक स्थान बन गया आस्था का महाकुंभ और कैसे एक स्वप्न बन गया शक्ति का साक्षात प्रमाण.

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके. 

शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते..

मचैल माता धाम का ऐतिहासिक महत्व

मचैल माता का मंदिर कहां है?

अब मचैल माता के पावन धाम के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं. माता रानी का ये मंदिर जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पाडर इलाके में स्थित है. समुद्र तल से लगभग 9 हजार 500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है. इतनी ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं होता है लेकिन मां की भक्ति में..भक्तों की हर कठिनाई फीकी पड़ जाती है. 

माना जाता है कि इस पवित्र स्थल पर मातारानी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी. तभी से यहां पूजा-अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया. ये मंदिर माता रानी के शक्ति पीठों में से एक माना जाता है. यहां मां को चंडिका माता या दुर्गा माता के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं, मां उन्हें कभी खाली नहीं लौटातीं. 

मातारानी के इस धाम की ये भी मान्यता है कि जो भक्त संतान सुख की कामना लेकर यहां शीश नवाते हैं उन्हें मां का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक बल का अनुभव होता है. 

मचैल माता से जुड़ी दो विशेष कथाएं

पहली कथा के मुताबिक एकबार एक गड़ेरिया भेड़ चराते हुए इस इलाके में आया. अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी. जहां से तेज़ प्रकाश पुंज निकल रहा था. जब गड़ेरिया गुफा में अंदर गया तो उसे वहां मां का दिव्य रूप दिखाई दिया. समय गंवाए बिना गड़रिये ने मातारानी के चरणों में सिर झुकाया और आशीर्वाद मांगा. इसके बाद गड़ेरिये ने ये बात गांव-गांव में फैला दी. फिर धीरे-धीरे इस पावन धाम पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया.

दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में ये स्थान एक साधना स्थल था. यहां ऋषि-मुनि...मां दुर्गा की आराधना किया करते थे. समय बीतने के साथ-साथ ये स्थान जंगल और पहाड़ों में कहीं खो गया. मां की इच्छा से ये स्थान फिर से प्रकट हुआ और बन गया भक्ति का महाकेंद्र. 

मचैल माता के दिव्य दर्शन की अनोखी यात्रा

हर साल यहां मचैल माता यात्रा का आयोजन होता है. जो सावन में शुरू होकर भादो महीने तक चलती है. ये यात्रा पाडर घाटी से होकर गुजरती है जहां रास्ते में ऊंचे-ऊंचे पहाड़, बहते झरने और हरे-भरे जंगल नजर आते हैं. माता के दर्शन के लिए लगभग 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है. यात्रा के दौरान भक्त जयकारे लगाते हुए मातारानी के दरबार की ओर बढ़ते रहते हैं.

चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों या किसी आध्यात्मिक खोज में निकले यात्री. यहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया महसूस होगा. कुछ ऐसा जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है. मां के दर्शनों की राह में कभी शांत ध्यानस्थ साधु की तरह अनुभव होता है तो कभी साहसी पर्वतारोही की तरह. पहले ये यात्रा पूरी तरह पैदल ही होती थी लेकिन अब हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है. 

मचैल माता यात्रा भादो में ही क्यों?

मचैल माता के मंदिर में अगस्त का महीना विशेष महत्व रखता है. क्योंकि इसी दौरान यहां भक्तों का तांता लगा रहता है. हर साल अगस्त में ही मचैल माता के दर्शन के लिए विशेष वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाता है.

मचैल माता की विशेष वार्षिक यात्रा हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है. ये यात्रा भक्तों की आस्था और उत्साह का प्रतीक होती है. जहां दूर-दूर से लोग पैदल चलते हुए मां के दरबार में अपनी मनोकामनाओं के साथ पहुंचते हैं. अगस्त का महीना इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस समय यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं. जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने तब इस क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी हो जाती है.

ठंडी हवाओं और बर्फ के कारण मचैल माता मंदिर तक पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है. ऐसे में भक्तों के लिए मचैल माता मंदिर की यात्रा जोखिम भरी और चुनौतीपूर्ण हो जाती है. इसलिए भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा की अग्नि को लेकर अगस्त महीने की प्रतीक्षा करते हैं. जब रास्ते सुरक्षित और मौसम सुहावना हो जाता है तब मातारानी के दर्शनों का समय आता है. जिसमें भक्त अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके मंदिर पहुंचते हैं, ताकि मां की दया और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें.

(ब्यूरो रिपोर्ट..ज़ी मीडिया)

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

