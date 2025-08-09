Sawan 2025: आज है सावन का आखिरी सोमवार, मंदिर पर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें ये 5 चीजें; बन जाएंगे बिगड़े काम

Sawan 2025 Last Day Puja Vidhi: आज सावन का आखिरी दिन है. यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है. इस माह का समापन हर साल रक्षाबंधन पर्व से होता है. आज सावन के अंतिम दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है. ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार, यह एक शुभ योग है, जो किसी भी कार्य को सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है. इस दिन मंदिर में जाकर विधि विधान से महादेव की पूजा करनी चाहिए. पूजा के लिए आपकी थाली में भगवान शिव को अति प्रिय 5 चीजें अवश्य होनी चाहिए. इन चीजों को देखते ही भोलेनाथ मुस्करा उठते हैं और जातक की सभी इच्छाओं को पूरा करने करने का आशीर्वाद देते हैं. आइए जानते हैं कि आपकी पूजा की थाली में रहने वाली वे पांचों चीजें कौन सी हैं.

सावन के आखिरी दिन शिवलिंग पर कौन सी 5 चीजें अर्पित करें?

गंगा जल

धार्मिक विद्वानों के अनुसार पूजा की थाली में गंगाजल अवश्य होना चाहिए. कहते हैं कि शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से महादेव को विष पीने की वजह से जल रहे कंठ को ठंडक मिलती है और वे जातक को तरक्की का आशीर्वाद देते हैं.

आक के फूल

आक के फूल को मदार का फूल भी कहा जाता है. मान्यता है कि भोलेनाथ को यह फूल बेहद प्रिय होता है. आज के दिन शिवलिंग पर गंगाजल के साथ आक का फूल अर्पित करने से मनुष्य के सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं.

शहद

आपके गंगाजल वाले लोटे में शहद भी होना चाहिए. यह शहद गले को ठंडा और जलन को दूर करने में सहायता प्रदान करता है. यह उपाय करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें दूर होती है और वह निरोगी बनता है.

अक्षत

साबुत चावल को अक्षत भी कहा जाता है. धार्मिक विद्वानों का कहना है कि शिवलिंग पर जल के साथ अक्षत अर्पित करने चाहिए. ऐसा करने से घर में धन-धान्य के भंडार बढ़ते हैं और व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होता जाता है.

जल

आप लोटे में गंगाजल के अलावा सामान्य जल भी अवस्य मिलाएं और उसे पूरी आस्था के साथ भोलेनाथ पर अर्पित करें. यह उपाय करने से महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं. वे जातक की तरक्की की राह में आ रही सारी बाधाएं दूर कर देते हैं.

