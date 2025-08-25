Vastu Tips: वह कौन सी दिशा है, जिस ओर दरवाजा खुलने पर सबसे ज्यादा आती सकारात्मक ऊर्जा? भोलेनाथ-मां पार्वती का मिलता आशीर्वाद
Positive Energy Getting Direction: किसी भी घर में सुख-समृद्धि तभी आती है, जब वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर प्रवाह बना हुआ हो. इसके लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में कमरे का दरवाजा बनाया जाना बेहद जरूरी माना जाता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:35 PM IST
Best Direction to get Positive Energy: आपने देखा होगा कि रास्ता भटकने की स्थिति में ट्रैवलर्स या फौजी कंपास का इस्तेमाल करते हैं. उस कंपास का कांटा हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिशा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है. असल में उत्तर दिशा की यह ऊर्जा भगवान शिव और पार्वती से जुड़ी है, जो उत्तर में रहते हैं. यही कारण है कि उत्तर दिशा को शक्ति का स्रोत माना जाता है बाकी दिशाओं को नहीं. आज हम आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली घर की दिशाओं के बारे में बताते हैं. जिसे जानकर आप अपने घर में सुख-समृद्धि का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं. 

कौन सी दिशा से घर में होता है शक्ति का प्रवेश?

वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आपके घर का मेन गेट उत्तर दिशा की ओर खुलता है तो इससे शक्ति का सीधे घर में प्रवेश होता है. वहीं अगर मेन गेट पश्चिम दिशा में है और दक्षिण दिशा की ओर गली जाती है तो इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है. इसकी वजह से घर में पैसों की तंगी, आपसी कलह, मां-बाप से तनाव और दूसरी परेशानियां आ सकती हैं. 

महिलाओं की शक्ति का केंद्र है ये कोण

अब बात करते हैं अग्निबाण कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा की. यह कोण महिलाओं को शक्ति प्रदान वाला केंद्र मान जाता है. इस कोण में रसोई घर बनाना सबसे शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर में सकारात्मत ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. वहीं अगर दक्षिण पूर्व दिशा में गंदगी पसरी हो या आप वहां बाथरूम बना दें तो इससे महिलाओं को बीमारी या दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 

पुरुषों को ऊर्जा प्रदान करने वाला स्थान 

घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पुरुषों का गढ़ माना जाता है. इस स्थान को पुरुषों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने वाला केंद्र माना जाता है. यदि घर का ये कोना छोटा या कटा हुआ हो तो इससे पुरुषों को नुकसान हो सकता है. उन्हें करियर में परेशानी, बीमारी या दुखों का सामना करना पड़ सकता है. 

बच्चों की सेहत पर पड़ता है असर

वास्तु नियमों के मुताबिक, घर की गली से बच्चों की सेहत का गहरा संबंध होता है. यदि आपके घर में एक तरफ गली है और दूसरी तरफ वह बंद पड़ी है तो इससे ऊर्जा का प्रवाह गड़बड़ा सकता है. इसका सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है. वे बार-बार बीमार पड़ते हैं. उनमें कमजोरी आती है, पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं और कई बार मानसिक बीमारियों का शिकार बन जाते हैं.

(साभार यज्नश्री ट्विटर हैंडल)

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

vastu tips in hindi

