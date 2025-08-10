कुंडली के किन दोषों की वजह से होती है अकाल मृत्यु, जानें इससे बचने के ज्योतिषीय उपाय

Akal Mrityu Dosh and Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जन्म कुंडली में कुछ विशेष दोष ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के जीवनकाल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. इन दोषों के प्रभाव से समय से पहले मृत्यु, गंभीर बीमारियां या जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है. इसे ही अकाल मृत्यु का योग कहा जाता है. हालांकि, उचित समय पर इन दोषों की पहचान कर सही उपाय किए जाएं तो इनके दुष्प्रभाव को कम या समाप्त किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में किन दोषों की वजह से अकाल मृत्यु होती है और इससे बचने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं.

मारक भाव में पाप ग्रह का प्रभाव

जन्म कुंडली के दूसरे और भाव भाव को मारक भाव माना जाता है. अगर इन भावों में शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य जैसे पाप ग्रह बैठें या दृष्टि डालें, तो यह अकाल मृत्यु का कारण बन सकते हैं.

आयु भाव (8वां भाव) में दोष

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का 8वां भाव आयु के बारे में बताता है. यहां पाप ग्रह की स्थिति या शुभ ग्रहों का अशुभ भाव में होना आयु को कम कर सकता है.

बलहीन लग्नेश या आयु कारक ग्रह

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर लग्नेश या 8वें भाव का स्वामी कमजोर हो, नीच राशि में बैठा हो, या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो जीवन में खतरे की संभावना बढ़ सकती है.

अकाल मृत्यु योग

मृत्यु भाव (8वां) और मारक भाव (2nd, 7th) के बीच पाप ग्रहों के आपसी संबंध बनने से अकाल मृत्यु का योग बनता है.

कुंडली में मंगल और शनि का तीव्र दृष्टि संबंध भी दुर्घटनाओं और समय से पहले मृत्यु का संकेत दे सकता है.

ग्रहण दोष

सूर्य या चंद्रमा का राहु-केतु से ग्रसित होना, विशेषकर मारक या मृत्यु भाव में, गंभीर स्वास्थ्य और जीवन संकट का कारण बन सकता है.

अकाल मृत्यु से बचने के ज्योतिषीय उपाय

रोजाना 108 बार "ॐ त्र्यम्बकं यजामहे..." मंत्र का जाप करें.

सोमवार को विशेष रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जाप करें.

रुद्राभिषेक

सावन, प्रदोष या महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करवाना आयु वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है.

पितृ दोष निवारण

अमावस्या और पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करवाएं.

दान और सेवा

शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को काले तिल, उड़द, लोहे का दान करें.

मंगल दोष के निवारण के लिए मंगलवार को मसूर दाल और लाल वस्त्र का दान करें.

नवरात्र या सावन में विशेष पूजा

नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पाठ, या सावन में शिव महापुराण पाठ से अकाल मृत्यु का योग काफी हद तक टल सकता है.

नीलम या पुखराज जैसे रत्न (ग्रह स्थिति के अनुसार)

किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर ही रत्न धारण करें, क्योंकि गलत रत्न जीवन संकट बढ़ा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)