अकाल मृत्यु के लिए कुंडली के ये अशुभ ग्रह और योग होते हैं जिम्मेदार, समय रहते कर लें उपाय वरना...
Astrology: मृत्यु के बारे में कहा जाता कि यही एकमात्र ऐसा सत्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता है. कई बार देखा जाता है कि कुंडली के कुछ ग्रहों की दशा असमय मृत्यु का कारण बनती हैं. ऐसे आइए जानते अकाल मृत्यु के कारक ग्रह और उसके उपाय.

 

Aug 27, 2025, 05:06 PM IST
Premature Death in Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आयु का निर्धारण उसकी जन्म कुंडली से किया जा सकता है. दीर्घायु, मध्ययम आयु या अल्पायु का संकेत मुख्य रूप से लग्न, अष्टम भाव (आयु भाव), ग्रहों की दशा-भुक्ति और आयुष्य कारक ग्रह से मिलता है. जब कुंडली में कुछ विशेष अशुभ योग बनते हैं, तब असमय मृत्यु यानी अकाल मृत्यु का संकेत मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के किन ग्रहों और भावों की स्थिति अकाल मृत्यु के लिए जिम्मेदार होती है. 

कुंडली का 8वां भाव

ज्योतिष शास्त्रमें कुंडली के 8वें भाव को आयु का भाव कहा जाता है. अगर यह भाव शनि, मंगल, राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों से प्रभावित हो और शुभ ग्रहों का सहयोग न मिले तो जातक की आयु कम हो सकती है. इसके अलावा अष्टम भाव का स्वामी अगर अशुभ भावों (6,8,12) में स्थित हों तो भी असमय मृत्यु की संभावना रहती है. 

लग्न और लग्नेश का कमजोर होना

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर लग्न या लग्नेश नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. लग्नेश और 8वें भाव का स्वामी दोनों ही अशुभ स्थिति में हों तो अकाल मृत्यु की आशंका और बढ़ जाती है.

मंगल और शनि का प्रभाव

मंगल और शनि यदि 8वें भाव में स्थित हों या अष्टम भाव के स्वामी को पीड़ित करें तो दुर्घटनाओं, चोट या अकाल मृत्यु के योग बनते हैं. खासतौर पर मंगल-शनि की युति अशुभ मानी गई है.

राहु और केतु का दुष्प्रभाव

अष्टम भाव में राहु या केतु की उपस्थिति या अष्टमेश पर उनका प्रभाव रहस्यमयी या अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है. अगर राहु या केतु आयु कारक ग्रहों को प्रभावित करें तो जीवन अस्थिर हो जाता है.

सूर्य और चंद्रमा की अशुभ स्थिति

सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है. अगर यह 8वें भाव में नीच राशि में हो या राहु-केतु से ग्रसित हो तो अकाल मृत्यु की आशंका रहती है. चंद्रमा यदि नीच राशि में हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो मानसिक तनाव, जल दुर्घटना या रोगों से असमय मृत्यु हो सकती है.

आयुष्य कारक ग्रह शनि की भूमिका

शनि को ज्योतिष में आयुष्य का कारक ग्रह माना गया है. ऐसे में अगर शनि बलहीन हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो आयु घट सकती है. दीर्घायु प्राप्त करने के लिए शनि का मजबूत होना अनिवार्य है.

दशा-भुक्ति का प्रभाव

अकाल मृत्यु के योग तभी सक्रिय होते हैं जब ग्रहों की दशा-भुक्ति उनका समर्थन करती है. अष्टम भाव का स्वामी, शनि, मंगल, राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा यदि अशुभ प्रभाव में हो तो जीवन संकटग्रस्त हो सकता है.

अकाल मृत्यु से बचने के उपाय

महामृत्युंजय मंत्र का जाप- अकाल मृत्यु निवारण के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप है. प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जप करने से मृत्यु भय दूर होता है और आयु में वृद्धि होती है. खासतौर पर सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन यह जप अधिक फलदायी होता है.

शिव पूजा और अभिषेक- भगवान शिव को मृत्यु का अधिपति माना जाता है. अशुभ योग वाले जातकों को नियमित रूप से शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए. सावन और महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है. 

शनि और मंगल की शांति- यदि कुंडली में शनि अशुभ हो तो शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें और तेल का दीपक जलाएं. शनि मंदिर में तिल का तेल, काला तिल और काली वस्त्र दान करना उत्तम होता है. मंगल दोष की शांति के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और गुड़-चना चढ़ाएं.

राहु-केतु की शांति- यदि राहु-केतु अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हों तो नाग-नागिन की पूजा करनी चाहिए. राहु-केतु ग्रह शांति हेतु कालसर्प दोष निवारण पूजा त्र्यंबकेश्वर (नासिक) या उज्जैन महाकाल मंदिर में करना श्रेष्ठ माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

