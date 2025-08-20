Last Chandra Grahan 2025: खो जाएंगे पैसे, समाज में झेलेंगे 'जलालत'! इन 4 राशियों पर आखिरी चंद्र ग्रहण का अशुभ साया

Last Chandra Grahan 2025 Effects on Zodiac: इस साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को लगने जा रहा है. यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात 9:57 बजे शुरु होगा और 8 सितंबर 2025 को तड़के 1:26 बजे खत्म होगा. मीन राशि में होने वाला यह चंद्र ग्रहण करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा. चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा. इसलिए यहां पर सूतक काल मान्य होगा. यह सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा और उसकी समाप्ति के बाद खत्म होगा.

चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव

ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक, चंद्र ग्रहण का असर वैसे तो सभी 12 राशियों पर पड़ता है. लेकिन कुछ राशियों को इसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है. इस बार भी 4 ऐसी राशियां हैं, जिन पर चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा कुप्रभाव देखने को मिल सकता है. उन्हें ग्रहण के दौरान संभलकर रहने और दुष्प्रभावों से निपटने के लिए विशेष ज्योतिष उपाय करने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण से प्रभावित होने वाली राशियां कौन सी रहेंगी और नुकसान से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए.

आखिरी चंद्र ग्रहण 2025 से किन राशियों को नुकसान?

मीन

चूंकि ग्रहण मीन राशि में है, इसलिए इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक स्तर पर गलतफहमियां हो सकती हैं. उन्हें शांत रहकर इस समय को गुजारना होगा.

वृश्चिक

चंद्र ग्रहण का आप पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. इससे आपके रिश्तों में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. आप भगवान का जाप करें. बुरा समय टल जाएगा.

कर्क

यह ग्रहण आपके लिए अशुभता लेकर आ रहा है. इससे आपको धन हानि और मानसिक अशांति की आशंका है. अशुभ प्रभाव कम करने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी से भी कठोर न बोलें.

मिथुन

ग्रहण के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य समस्याएं और परिवार में विवाद हो सकते हैं. कोई पुरानी बीमारी अचानक उभर सकती है. आपकी मेहनत की कमाई खो सकती है, जिससे आप दुखी हो सकते हैं.

चंद्र ग्रहण में क्या ज्योतिष उपाय करें?

चंद्र यंत्र की पूजा

मीन राशि के जातकों को चंद्र यंत्र की पूजा करने और चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं (जैसे मोती या चांदी) का दान करने की सलाह दी जाती है.

मंत्र जाप

ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, या "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. मीन राशि के लिए "ॐ चं चन्द्राय नमः" मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी है.

देव पूजा और दान

भगवान शिव, चंद्रदेव, या हनुमान जी की पूजा करें. शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं. ग्रहण समाप्त होने के बाद गरीबों को दूध, चावल, सफेद वस्त्र, या चांदी की वस्तुएं दान करें.

सूतक काल में क्या रखें सावधानियां?

पूजा पाठ न करें

सूतक काल में कोई शुभ कार्य, पूजा-पाठ, या नया काम शुरू न करें. खाने-पीने से बचें; पहले से बना भोजन तुलसी या कुशा डालकर रखें.

घर के बाहर न निकलें

गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर न निकलें, नुकीले उपकरणों (चाकू, कैंची) का उपयोग न करें, और शरीर पर चोट से बचें. पानी में तुलसी का पत्ता डालकर पिएं.

गंगाजल का छिड़काव

मन को शांत रखें, ध्यान करें और नकारात्मक विचारों से बचें. ग्रहण के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करें और स्नान करके शुद्ध हो जाएं. मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाकर दर्शन करें. ग्रहण के बाद पितृ तर्पण करें, खासकर क्योंकि यह ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा पर है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)