Astro Tips: पर्स में पोटली का टोटका दिलाएगा धन, जानें पीले चावलों के शक्तिशाली उपाय!
Astro Tips: पर्स में पोटली का टोटका दिलाएगा धन, जानें पीले चावलों के शक्तिशाली उपाय!

Astro Remedies in hindi: पूजा-पाठ या किसी अनुष्ठान के दौरान पीले चावल का उपयोग करने का विधान है. इन्हें पीले चावलों या पीले अक्षत के कुछ उपाय कर धन संबंधी परेशानियों से पार पाया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:42 PM IST
Yellow Rice Remedy
Yellow Rice Remedy

Peele Chawal Upay: पूजा पाठ की सामग्री में अक्षत रखने का विधान है. देवी-देवताओं की पूजा करते हुए चावलों को अक्षत के रूप में उपयोग में लाया जाता है. इन अक्षत के बिना कोई भी पूजा या कोई मांगलिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता है. ऐसे में आइए इस कड़ी में जानें कि पीले चावलों यानी पीले अक्षत के कौन से उपाय कर चमत्कारी फायदे पाए जा सकते हैं. 

चावलों को पीला करने की विधि
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीले चावल अति पवित्र माने गए हैं. सफेद चावलों को पीला करने की पारंपरिक विधि ये है कि हल्दी को पानी में घोलें और फिर उसी हल्दी वाले पानी को चावल डालकर उसे अच्छे से मिला दें. अब इन पीले हो चुके चावलों को पानी से निकालकर धूप में अच्छे से सुखा दें.अब एक डिब्बें में इन पीले चावलों को रखें और पूजा-पाठ में इसको उपयोग में लाएं. ध्यान रहे की टूटे चावल अक्षत के लिए न लें.

पीले चावलों के उपाय
ऐसी एकादशी तिथि जो शुक्रवार को पड़ रही हो, उस दिन सुबह के समय उठें और स्नानादि करें और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. पूजा के समय पीले चावलों को एक स्वच्छ कपड़े में रखें और उसकी पोटली बना लें. अब पूजा के समय माता लक्ष्मी के चरणों में इस पोटली को अर्पित कर दें. इस उपाय से जल्द ही धन संबंधी दिक्कतों का अंत हो जाएगा. 

कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय
सोमवार को दिन के समय घर में पूजा अर्चना करें और पीले अक्षत को मां लक्ष्मी को अर्पित करें. बचे हुए अक्षत को किसी मंदिर में रख आएं या जरूरतमंदों में दान करें. बड़ी से बड़ी आर्थिक तंगी दूर होंगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी. 

पर्स में रखें पोटली
किसी भी शुभ दिन पर प्रातः उठें और स्नानादि कर मां लक्ष्मी का ध्यान करें. अब विधि अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. पूजा में लाल रेशमी कपड़े में 21 की संख्या में साबूत पीले चावल की एक पोटली बनाएं और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें. पूजा के बाद पोटली को पर्स में रखें या दुकान या घर में उस जगह पर रखें जहां पर धन रखा जाता है. जल्द ही धन की समस्या खत्म हो जाएगी.

;