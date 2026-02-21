Astro Upay: मन रहेगा शांत, किस्मत का मिलेगा साथ! अशांति दूर करने के ये ज्योतिषीय उपाय बदल देंगे आपका जीवन

Astro Tips: हर इंसान की जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में विपरीत परिस्थिति, आपसी मतभेद और उम्मीदों का पूरा ना होना आम बात है. जब जीवन में परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, तो इसका सीधा असर इंसान के मन और मस्तिष्क पर पड़ता है. ऐसे में व्यक्ति नकारात्मकता के जाल में बुरी तरह फंस जाता है, जिसकी वजह से कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है. इस संबध में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसके पीछे किसी ना किसी ग्रह का बुरा प्रभाव होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्र ग्रह से मन और मस्तिष्क का खास कनेक्शन होता है. यही ग्रह अच्छी या बुरी मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है. ऐसे में अगर चंद्र को संतुलित मजबूत कर लिया जाए, तो मन-मस्तिष्क से जुड़ी तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है. आइए जानते हैं कि किस ग्रह को मजबूत कर मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है और इसके लिए ज्योतिषीय उपाय क्या हैं.

मन का कारक है ग्रह है चंद्रमा

यदुर्वेद में कहा गया है- "चंद्रमा मनसो जायतः' यानी मन का स्वामी चंद्रमा ही है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर, नीच का या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर भ्रमित होने लगता है. इसके साथ ही, जरा सी विपरीत परिस्थिति आने पर मन विचलित और हताश हो जाता है. साथ ही भविष्य को लेकर मन में भय और असुरक्षा की भावना घर कर लेती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मानसिक शांति के लिए ज्योतिषीय उपाय

करें शिवजी की उपासना- चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं, इसलिए शिव जी की पूजा से चंद्रमा अपने आप ही शुभ फल देने लगता है. ऐसे में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध जल और अक्षत (बिना टूटे चावल) अर्पित करें. इससे मन में स्थिरता आती है.

चंद्रमा को करें मजबूत- कुंडली में चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा के दिन चांदी के अर्धचंद्र में मोती जड़वाकर गले में धारण करें. यह ज्योतिषी उपाय मानसिक मजबूती के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है. इसके अलावा हर महीने पूर्णिमा का व्रत रखें और सफेद वस्तुओं जैसे- दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्रों का दान करें. ऐसा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक स्थिति अच्छी होती है.

ग्रहण योग और राहु का समाधान- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ स्थित हो, तो ग्रहण योग बनता है. ग्रहण योग के अशुभ प्रभाव से मन में भ्रम और घबराहट की स्थिति उत्पन्न होती है.ऐसे में कुंडली के ग्रहण दोष को दूर करने के लिए प्रत्येक सोमवार को दो सफेद बताशों का दान करें. यह उपाय राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर मनसिक स्थिति को मजबूत बनाता है.

यह भी पढ़ें: शनि देव इन 4 मित्र राशियों पर खूब बरसाते हैं कृपा, करियर और व्यापार में मिलती है जबरदस्त सफलता

करें माता की सेवा और लें आशीर्वाद- वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में अपनी माता से सलाह जरूर लें. कहा जाता है कि माता की सेवा करने और रोजाना उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने से चंद्रमा की शुभता बढ़ती है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)