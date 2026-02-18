Astro Tips: बुध और बृहस्पति की चाल बदलेगी आपका रिजल्ट! परीक्षा में 'टॉपर' बनने के लिए आजमाएं ये अचूक उपाय

Astro Tips for Exam: हर विद्यार्थी का सपना परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करना होता है. इसके लिए दिन-रात परिश्रम और समर्पण की जरूरत पड़ती है. लेकिन, कई बार जी-तोड़ मेहनत के बाद भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते. कुछ छात्र साल भर पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर भूलने की बीमारी या एकाग्रता की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में परीक्षा में अव्वल आने के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. कहा जाता है कि जो छात्र परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए ये उपाय किसी वरदान से कम नहीं होते. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, बुद्धि और ज्ञान के कारक ग्रहों को अनुकूल करके इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप भी परीक्षा में जबरदस्त सफलता पाने चाहते हैं या टॉपर बनने की चाहत रखते हैं, तो ज्योतिष के ये उपाय आपके काम आ सकते हैं.

मंत्र जाप से बढ़ेगी एकाग्रता

मंत्रों का उच्चारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को जाग्रित करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है. ऐसे में रोजाना स्नान के बाद घी का दीपक जलाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' और 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र की एक-एक माला का जाप करें. मान्यता है कि ऐसा करने से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और बुद्धि तेज होती है. इसके अलावा सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप करने से स्मरण शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है. पढ़ाई शुरू करने से पहले भगवान गणेश और मां सरस्वती का 5-5 बार नाम लेने से मन भटकना बंद हो जाता है और विषय जल्दी समझ आने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गणपति को चढ़ाएं दूर्वा और लड्डू

भगवान गणेश को बुद्धि विधाता कहा जाता है. उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है. ऐसे में किसी भी बुधवार को गणेश मंदिर जाएं. वहां भगवान को 11 दूर्वा (घास) और 5 बूंदी के लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चढ़ाए गए प्रसाद का कुछ हिस्सा प्रतिदिन (अगले मंगलवार तक) ग्रहण करें. माना जाता है कि ऐसा प्रत्येक बुधवार को करने से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं.

गणेश रुद्राक्ष साबित होगा वरदान

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को तर्कशक्ति और बुद्धि का स्वामी माना गया है. यही वजह है कि बुध को मजबूत करने के लिए गणेश रुद्राक्ष धारण करना बेहद लाभकारी होता है. इसके लिए बुधवार के दिन सूर्योदय के बाद गणेश रुद्राक्ष को शुद्ध जल या गंगाजल से धोकर लाल धागे में पिरोएं. इसे धारण करने से न सिर्फ एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि परीक्षा के समय होने वाली घबराहट भी कम होती है.

यह भी पढ़ें: पर्स में रखें ये 1 छोटी सी चीज, धन में होगी बरकत, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

मां सरस्वती की करें विशेष पूजा

कहते हैं कि शिक्षा की देवी मां सरस्वती की कृपा के बिना ज्ञान अधूरा है. परीक्षा के दौरान अपने स्टडी रूम में मां सरस्वती की एक तस्वीर जरूर लगाएं और वहां नीले या सफेद रंग के फूलों का प्रयोग करें. ऐसा करने से वातावरण शुद्ध और सात्विक बना रहता है, जिससे पढ़ाई में मन लगता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)