Astrology: प्यार से लेकर बिजनेस तक, किन राशियों के साथ जमेगी आपकी जोड़ी और कहां संभलकर रहना है जरूरी?

Astrology: ज्योतिष शास्त्र में हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और जिस तरह इंसानों में दोस्ती या दुश्मनी होती है, वैसे ही ग्रहों के बीच भी आपसी संबंध होते हैं. जब दो लोगों की राशियां आपस में मित्र होती हैं, तो उनके बीच प्रेम, सहयोग और तालमेल बढ़ता है. इसके अलावा शत्रु राशियों के बीच अक्सर तनाव या अनबन बनी रहती है. आसान शब्दों में कहें तो, किसी भी रिश्ते या व्यापारिक साझेदारी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी और सामने वाले की राशि के ग्रह आपस में कितने सहज हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन राशि वालों के साथ अपकी जमेगी और किनके साथ संभलकर रहने की जरूरत पड़ेगी.

बुध ग्रह

बुध को बुद्धि और संचार का कारक माना जाता है. बुध की सूर्य और शुक्र से मित्रता का भाव रहता है. इसलिए बुध की राशियों (मिथुन और कन्या) के लिए सूर्य की सिंह और शुक्र की वृष व तुला राशियां मित्रवत व्यवहार करती हैं. जबकि, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, इसलिए कर्क राशि के साथ इनका तालमेल अक्सर खराब रहता है. इसके अलावा मंगल, गुरु और शनि के साथ बुध का व्यवहार सामान्य रहता है. इस कारण मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, मकर और कुंभ इसके लिए सम राशियां हैं.

बृहस्पति ग्रह

देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और विस्तार के प्रतीक हैं. गुरु की सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ गहरी मित्रता है. इसलिए धनु और मीन राशि वालों के लिए सिंह (सूर्य), कर्क (चंद्रमा), मेष और वृश्चिक (मंगल) राशियां शुभ और सहायक होती हैं. वहीं, बुध और शुक्र को गुरु अपना विरोधी मानते हैं. परिणामस्वरूप मिथुन, कन्या, वृष और तुला राशियां इनसे शत्रुता का भाव रखती हैं. जबकि, शनि के साथ गुरु का संबंध सामान्य रहता है, इसलिए मकर और कुंभ इनके लिए सम हैं.

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शुक्र ग्रह

सुख-सुविधा और प्रेम के कारक शुक्र की बुध और शनि के साथ मित्रता रहती है. इस आधार पर शुक्र की राशियों (वृष और तुला) के लिए मिथुन, कन्या (बुध), मकर और कुंभ (शनि) राशियां मित्र समान हैं. जबकि, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है. यही वजह है कि सिंह और कर्क राशि वालों के साथ इनका वैचारिक मतभेद रहता है. इसके अलावा मंगल और बृहस्पति के साथ इनका संबंध औसत रहता है, जिससे मेष, वृश्चिक, धनु और मीन इनके लिए सम राशियां कहलाती हैं.

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शनि ग्रह

कर्मफल दाता शनि देव की बुध और शुक्र के साथ अच्छी मित्रता रहती है. इसलिए शनि की राशियों (मकर और कुंभ) के लिए मिथुन, कन्या, वृष और तुला राशियां सहयोगी सिद्ध होती हैं. वहीं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ शनि का शत्रुता का व्यवहार रहता है. इसलिए, सिंह, कर्क, मेष और वृश्चिक राशियों से इन्हें सावधान रहना चाहिए. इसके अलावा बृहस्पति के साथ शनि का व्यवहार सम रहता है, इसलिए धनु और मीन इनके लिए न मित्र हैं और न ही शत्रु.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)