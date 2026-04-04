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Nakshatra For Shopping: इन नक्षत्रों में किया गया खर्च, तिजोरी को खाली नहीं होने देता, जानें निवेश के लिए शुभ नक्षत्र

Best Nakshatra for Shopping: गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, कुछ नक्षत्रों में अगर धन खर्च होता हुआ प्रतीत भी हो, तो वह वास्तव में नष्ट नहीं होता, बल्कि सुरक्षित रहता है और भविष्य में वापस प्राप्त हो जाता है. खासतौर पर जमीन-जायदाद और लाभकारी योजनाओं के लिए इन्हें श्रेष्ठ माना गया है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:36 PM IST
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Nakshatra For Shopping: इन नक्षत्रों में किया गया खर्च, तिजोरी को खाली नहीं होने देता, जानें निवेश के लिए शुभ नक्षत्र

Nakshatra For Shopping: हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में समय की शुद्धि को मुहूर्त के रूप में देखा जाता है. अक्सर हम आर्थिक निवेश या जमीन-जायदाद के सौदे करते समय सिर्फ लाभ की गणना करते हैं, लेकिन  ज्योतिष शास्त्र मानता है कि निवेश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस नक्षत्र में किया गया है. गोस्वामी तुलसीदास जी और प्राचीन ऋषि-मुनियों के अनुसार, कुछ विशेष नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें लगाया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वह अक्षय होकर वापस लौटता है। यह .लेख हमें धन के लेन-देन के लिए सही समय के चुनाव और संकट के समय आध्यात्मिक मार्गदर्शन की महत्ता को समझाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन  नक्षत्रों मे धन खर्च  या निवेश करना शुभ होता है. 

निवेश के लिए शुभ नक्षत्र

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक. कुछ नक्षत्रों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनमें किया गया व्यय वास्तव में खर्च नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश होता है।  इन नक्षत्रों में जमीन-जायदाद खरीदना या व्यापारिक सौदे करना अत्यंत मगलकारी माना गया है. 

अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, और पुष्य।

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हस्त, चित्रा, स्वाती, और अनुराधा। 

श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, और रेवती।

शास्त्रों के अनुसार, इन नक्षत्रों के प्रभाव से खर्च किया  धन एक बार के लिए जाता हुआ प्रतीत हो सकता है, परंतु वह भविष्य में मुनाफे के साथ वापस लौटता है. इन्हें सुरक्षित निवेश का काल माना जाता है. 

इन नक्षत्रों में भूलकर भी ना करें निवेश या खरीदारी

भरणी, कृतिका, रोहिणी, और आर्द्रा।

आश्लेषा, मघा (या ज्येष्ठा), पूर्वाफाल्गुनी, और उत्तराफाल्गुनी

विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, और उत्तराषाढ़ा

पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन नक्षत्रों में उधार दिया गया पैसा, व्यापार में लगाया गया धन या चोरी हुई संपत्ति के वापस मिलने की संभावना न के बराबर होती है. ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार, इन स्थितियों में धन हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या आपकी तरक्की को रोक रहे हैं शनि और राहु-केतु? इस एक रत्न को पहनते ही पलट जाएगी किस्मत

और कब-कब नहीं करना चाहिए निवेश

भद्रा और व्यतिपात योग दो ऐसे मुहूर्त में जब लेनद-देन करने से वह दुबारा वापस नहीं लौटता. इसके साथ ही रविवार, मंगलवार, संक्रांति का दिन, वृद्धि योग या हस्त नक्षत्र में कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए. मान्यता है कि इस समय लिया गया कर्ज व्यक्ति को जीवनभर ऋण के चक्र से मुक्त नहीं होने देता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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