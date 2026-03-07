Advertisement
Rahu in Kundli: क्या आपकी किस्मत का ताला विदेश में खुलेगा? जानें कुंडली के 9 भाव में राहु का रहस्य

Rahu in Kundli 9th House: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का राहु सिर्फ डर का कारक नहीं है, बल्कि यह वह ऊर्जा है जो आपको दुनिया से अलग पहचान दिला सकती है. कुंडली में राहु का शुभ या अशुभ फल इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति का कर्म और आचरण कैसा है. आइए जानते हैं कि कुंडली के 9वें (भाग्य) भाव में बैठा राहु क्या कुछ संकेत देता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:27 PM IST
Rahu in Kundli: ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक मायावी और छाया ग्रह माना गया है. राहु जिस भी भाव में बैठता है, वहां की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है या फिर वहां अचानक बड़े बदलाव और उथल-पुथल की स्थिति पैदा कर देता है. हालांकि राहु को एक क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन इसकी शुभता या अशुभता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कुंडली के किस भाव में बैठा है, किस राशि में है और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि कुंडली के अलग-अलग भावों में बैठा राहु अलग-अलग प्रभाव देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के 9वें भाव में बैठा राहु किस्मत को लेकर क्या कुछ संकेत देता है. 

पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाव

प्रथम भाव (लग्न)- यहां राहु व्यक्ति को अत्यधिक साहसी और महत्वाकांक्षी बनाता है. ऐसा व्यक्ति लीक से हटकर सोचने वाला होता है, लेकिन अक्सर वह भ्रम और मानसिक अनिश्चितता का शिकार भी हो सकता है.

द्वितीय भाव (धन)- इस भाव में राहु अचानक धन लाभ के अवसर देता है, लेकिन साथ ही यह पारिवारिक कलह और वाणी में कटुता का कारण भी बन सकता है.

तृतीय भाव (साहस)- यहां राहु को अत्यंत शुभ माना गया है. यह व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है और कठिन से कठिन चुनौतियों का डटकर सामना करने की शक्ति प्रदान करता है.

चौथा भाव (सुख)- चतुर्थ में राहु होने पर माता के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव और घरेलू शांति में कमी आ सकती है. प्रॉपर्टी और वाहन सुख में भी अक्सर विलंब की स्थिति बनती है.

पांचवा, छठा, सातवां और आठवां भाव

पांचवां भाव (संतान व विद्या)- यहां राहु शिक्षा में बाधा या अनियमितता का कारण बन सकता है. संतान पक्ष को लेकर तनाव और खासतौर पर महिलाओं के लिए यह सेहत से जुड़ी समस्याओं का संकेत देता है. 

छठा भाव (रोग-शत्रु)- छठे घर का राहु शत्रुहंता योग बनाता है. व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और बड़े से बड़े संकट से अपने पराक्रम के बल पर बाहर निकल आता है.

7वां भाव (विवाह)- यह भाव साझेदारी और विवाह का है. यहां राहु वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकता है, लेकिन यह विदेशी व्यापार या विदेशी जीवनसाथी मिलने के प्रबल संकेत भी देता है.

8वां भाव (आयु व रहस्य)- यहां राहु व्यक्ति को गुप्त विद्याओं और रहस्यों की ओर आकर्षित करता है. ऐसे में जातक को जीवन में अचानक होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: शनि देव होने जा रहे अस्त, साढ़ेसाती और ढैय्या वाले 36 दिन भूलकर भी ना करें ये काम

9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव 

9वां भाव (भाग्य)- कुंडली के 9वें नवम का राहु व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाता है. यह प्रवासी योग बनाता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्योदय अक्सर विदेश या बाहरी शहरों में होता है.

10वां भाव (कर्म)- करियर के लिहाज से यहां बैठा राहु बहुत शक्तिशाली माना जाता है. ऐसे जातक खासतौर पर तकनीकी, राजनीति और मीडिया क्षेत्र में अपना बेहतरीन करियर बनाते हैं. हालांकि, इस भाव का राहु व्यक्ति में कभी-कभी आलस्य की प्रवृत्ति भी बढ़ा देता है.

11वां भाव (लाभ)- यह राहु का प्रिय स्थान है. यहां बैठा राहु अचानक धन लाभ दिलाता है, पुरानी परेशानियों को दूर करता है और व्यक्ति को मेहनती बनाकर सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है.

12वां भाव (खर्च)- 12वें भाव में राहु विदेश यात्रा और लंबी दूरियों के योग बनाता है. हालांकि, यह अचानक आने वाले भारी खर्चों और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की ओर भी इशारा करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

