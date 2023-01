Combing After Sunset: टूटे बालों को रात में बाहर फेंकने की कभी न करें गलती, वरना हो जाएगा अनर्थ; सक्रिय हो उठती हैं ये आसुरी शक्तियां

Why Should not Comb Hair at Night: आपने अक्सर घर के बड़े-बुजुर्गों को रात में बाल न काढ़ने और टूटे बालों को रात में न फेंकने की सलाह देते हुए देखा होगा. क्या आप इसकी असल वजह जानते हैं.