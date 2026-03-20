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Hindi Newsधर्मAstrology Tips: नवरात्र के नौ दिन मां दुर्गा के 32 नामों का करें जाप, विपत्तियों और दुखों का होगा नाश!

Astrology Tips: नवरात्र के नौ दिन मां दुर्गा के 32 नामों का करें जाप, विपत्तियों और दुखों का होगा नाश!

32 Names of Durga Maa benefits: नवरात्र के नौ दिन मां दुर्गा के प्रभावशाली 32 नामों का जाप करें तो जीवन की सभी विपत्तियों और दुखों का नाश होता है. आइए इन नामों को जानें साथ ही इससे होने वाले लाभ को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:10 PM IST
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32 Names of Durga
32 Names of Durga

Astro Tips Maa Durga Ke 32 Naam: मां भगवती की आराधना के लिए नवरात्र के नौ दिन समर्पित हैं. अभी चैत्र नवरात्र चल रहा है और मान्यता है कि माता दुर्गा के 32 नामों का जाप करना अति शुभ होता है. मां दुर्गा अपने ही 32 नामों का जाप सुनकर अति प्रसन्न और पुलकित होती हैं. ऐसा करने से मां दुर्गा अपने भक्त पर पूरे साल कृपा बनाए रखती हैं. चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना करें. ऐसा करने से मन की इच्छित फल प्राप्त होंगे और दुखों का नाश होगा. नवरात्र के दिनों में किए गए इस एक उपाय को करके पूरा जीवन आनंदपूर्वक बिता सकते हैं. माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

कैसे करें दुर्गा के पावन नामों का जाप
नवरात्र के दिनों में स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और फिर मां की आराधना करें. अब कुश या कंबल के आसन पर बैठें. ध्यान दें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो. अब घी का दीपक जलाएं और मां दुर्गा के नामों का जाप करें. इन शक्तिशाली नामों का जाप 5, 11 या 21 माला से कर सकते हैं और पूरे नौ दिन इसी विधि से नाम जाप करें. 

मां दुर्गा के 32 नामों के जाप का लाभ
अपने ही बत्तीस नामों की माला के गोपनीय रहस्यमय किंतु चमत्कारी जप के लिए मां भगवती ने ही उपदेश दिये हैं. जिनके जाप से घोर संकट का नाश होता है. भयानक विपत्ति झेलने वाले मनुष्य भी इन नामों के जाप से भय मुक्त हो जाते हैं और सुख भोगते हैं. मां दुर्गा को अपने यह 32 नामों का उच्चारण सुनना अति प्रिय है. मां इन्हें सुनकर प्रसन्न होती हैं.

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मां भगवती के 32 नाम
दुर्गा

दुर्गातिशमनी

दुर्गापद्धिनिवारिणी

दुर्गमच्छेदनी

दुर्गसाधिनी

दुर्गनाशिनी

दुर्गतोद्धारिणी

दुर्गनिहन्त्री

दुर्गमापहा

दुर्गमज्ञानदा

दुर्गदैत्यलोकदवानला

दुर्गमा

दुर्गमालोका

दुर्गमात्मस्वरूपिणी

दुर्गमार्गप्रदा

दुर्गमविद्या

दुर्गमाश्रिता

दुर्गमज्ञानसंस्थाना

दुर्गमध्यानभासिनी

दुर्गमोहा

दुर्गमगा

दुर्गमार्थस्वरूपिणी

दुर्गमासुरसंहन्त्रि

दुर्गमायुधधारिणी

दुर्गमांगी

दुर्गमता

दुर्गम्या

दुर्गमेश्वरी

दुर्गभीमा

दुर्गभामा

दुर्गभा

दुर्गदारिणी

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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