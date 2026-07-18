/बच्चों के गले में चांदी का चंदा डालना सिर्फ रिवाज है या इसके पीछे कोई बड़ा राज? खुद जान लीजिए

आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग उसके गले में चांदी का एक छोटा सा चंद्रमा पहना देते हैं. कई बार तो बच्चा पैदा होते ही लोग इसकी तैयारी करने लगते हैं.
हम लोग सोचते हैं कि यह बस एक रिवाज है या बच्चा इससे सुंदर दिखेगा. लेकिन, हमारी पुरानी मान्यताओं में बच्चों को चांदी का चंद्रमा पहनाने की एक बहुत बड़ी वजह बताई गई है.
ऐसा माना जाता है कि यह लॉकेट बच्चे की सेहत, उसके मूड और स्वभाव के लिए बहुत फायदेमंद होता है. तो चलिए आज बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि इसके पीछे का असली चक्कर क्या है.
हमारी पुरानी मान्यताओं और ज्योतिष की मानें, तो चांदी धातु का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है. और चंद्रमा को हमेशा से मन को शांत रखने वाला माना गया है. छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल और चंचल होता है, वे जल्दी चिढ़ जाते हैं.
इसीलिए उन्हें चांदी पहनाने की सलाह दी जाती है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यह चांदी का चंद्रमा उसके गुस्से को कंट्रोल करने और पढ़ाई या खेल में मन लगाने में मदद करता है. इससे बच्चे का स्वभाव शांत रहता है और उसका दिमागी विकास भी अच्छे से होता है.
छोटे बच्चों के माता पिता को हमेशा एक ही चिंता सताती है. कहीं बच्चे को किसी की नजर न लग जाए. पुरानी लोक मान्यताओं के अनुसार, गले में चांदी का चंद्रमा पहनाने से बच्चे के आस पास एक सुरक्षा कवच जैसा बन जाता है.
ऐसा माना जाता है कि जब यह लॉकेट बच्चे के सीने से छूता है, तो उसके शरीर के अंदर एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी बनती है. इसी वजह से पुराने लोग इसे किसी भी तरह की नजरदोष या बाहर की नकारात्मक ऊर्जा से बच्चे को बचाने का एक बढ़िया जरिया मानते हैं.
अगर थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचें, तो चांदी एक ठंडी धातु होती है, जो शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करती है. जब बच्चे इसे पहनते हैं, तो यह उनके मन को शांत रखती है जिससे उन्हें नींद भी अच्छी आती है.
पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि यह लॉकेट बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत मददगार साबित होता है. यह बच्चे के अंदर की ऊर्जा को बांधकर रखता है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होता और खुद को तरोताजा और तंदुरुस्त महसूस करता है.
लॉकेट सिर्फ शुद्ध चांदी का हो: इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चे को जो चंद्रमा आप पहना रहे हैं, वह एकदम खरी और शुद्ध चांदी का हो. किसी दूसरी सस्ती धातु या मिलावटी लॉकेट को पहनाने से पुरानी मान्यताओं के अनुसार कोई फायदा नहीं मिलता.
कैसे पहनाएं: आप इस लॉकेट को एक साफ सुथरे सूती काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले में डाल सकते हैं. अगर धागा नहीं पसंद, तो चांदी की एक बहुत ही हल्की और सुरक्षित चेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे बच्चे को चुभन न हो.
सफाई का रखें ख्याल: बच्चा छोटा होता है, वह हर चीज मुंह में डालता है या उस पर लार गिरती है. इसलिए लॉकेट पर गंदगी जमा न होने दें. हर दो चार दिन में इसे साफ पानी से धोते रहें ताकि बच्चे की स्किन को कोई इन्फेक्शन न हो.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों, पुरानी लोक मान्यताओं और पारंपरिक नियमों पर आधारित है. इन उपायों या फायदों का कोई वैज्ञानिक या चिकित्सीय प्रमाण नहीं है. इसे किसी भी प्रकार की बाल रोग विशेषज्ञ या डॉक्टरी सलाह का विकल्प न माना जाए. बच्चे की सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हमेशा प्रमाणित डॉक्टर से संपर्क करें.