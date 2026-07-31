Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /सावन सोमवार, हरियाली तीज, रक्षाबंधन कब है? मोबाइल में सेव कर लें अगस्‍त 2026 के व्रत-त्‍योहार की ये पूरी लिस्‍ट

सावन सोमवार, हरियाली तीज, रक्षाबंधन कब है? मोबाइल में सेव कर लें अगस्‍त 2026 के व्रत-त्‍योहार की ये पूरी लिस्‍ट

अगस्‍त महीना और सावन इस बार लगभग साथ-साथ हैं. इस कारण अगस्‍त में सावन महीने के चारों सोमवार, मंगला गौरी व्रत, नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन आदि कई महत्‍वपूर्ण व्रत-त्‍योहार पड़ रहे हैं. साथ ही कई महत्‍वपूर्ण ग्रह परिवर्तन भी हो रहे हैं.

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 31, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:31 AM IST
सावन सोमवार, हरियाली तीज, रक्षाबंधन कब है? मोबाइल में सेव कर लें अगस्‍त 2026 के व्रत-त्‍योहार की ये पूरी लिस्‍ट
Image Credit: AI

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मेरे पिता क्रिमिनल नहीं, भीड़ का शिकार हुए पुलिसवालों के परिवारों ने तोड़ी खामोशी
Delhi Police38 min ago
2
Delhi News38 min ago
3
Nitish Bharadwaj40 min ago
4
Commonwealth Games 202645 min ago
5
TMC48 min ago