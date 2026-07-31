सावन महीने के धार्मिक महत्व से हम सब वाकिफ हैं और इस साल 28 अगस्त तक सावन चलेगा. यानी कि श्रावण मास के सारे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार अगस्त महीने में पड़ेंगे. फिर चाहे वो चारों सावन सोमवार हों, तीज-नागपंचमी हों या रक्षाबंधन. यहां तक कि इस साल तो सावन महीने में ही 2 ग्रहण भी लग रहे हैं. वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से अगस्त में कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं. लिहाजा हिंदू धर्म और ज्योतिष की नजर से अगस्त महीना विशेष है. जानिए अगस्त के सारे प्रमुख त्योहार और ग्रह गोचर.
3 अगस्त 2026- सावन का पहला सोमवार
9 अगस्त 2026- श्रावण कृष्ण कामिका एकादशी
10 अगस्त 2026- सावन का दूसरा सोमवार, सोम प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष)
11 अगस्त 2026- सावन शिवरात्रि
12 अगस्त 2026- श्रावण अमावस्या (हरियाली अमावस्या), सूर्य ग्रहण
15 अगस्त 2026- हरियाली तीज
17 अगस्त 2026- सावन का तीसरा सोमवार, नाग पंचमी
17 अगस्त 2026- कल्कि जयंती
20 अगस्त 2026- मासिक दुर्गाष्टमी व्रत
23 अगस्त 2026- श्रावण पुत्रदा एकादशी
24 अगस्त 2026 - सावन का चौथा सोमवार
25 अगस्त 2026- प्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष)
27 अगस्त 2026- हयग्रीव जयंती
28 अगस्त 2026- श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, चंद्र ग्रहण
28 अगस्त 2026- गायत्री जयंती
31 अगस्त 2026- कजरी तीज
31 अगस्त 2026- श्री गणेश (बहुला) चतुर्थी
अगस्त महीने में साल 2026 के 2 आखिरी ग्रहण भी लग रहे हैं. 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है. इस दिन हरियाली अमावस्या है. वहीं 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है. यहा चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है.
1 अगस्त: शुक्र का अपनी नीच राशि कन्या में गोचर
2 अगस्त: मंगल का मिथुन राशि में गोचर
5 अगस्त: बुध का कर्क राशि में प्रवेश
17 अगस्त: सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश
22 अगस्त: बुध का सिंह राशि में गोचर
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पंचांग और प्रचलित हिंदू कैलेंडर के आधार पर तैयार किया गया है. अलग-अलग पंचांगों एवं क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहार की तिथियों और मुहूर्त में मामूली अंतर संभव है. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले अपने स्थानीय पंचांग या विद्वान से जानकारी अवश्य प्राप्त करें.)