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Hindi Newsधर्मरात में दिखे इनमें से एक भी संकेत तो समझिए खुलने वाला है आपकी किस्मत का दरवाजा

रात में दिखे इनमें से एक भी संकेत तो समझिए खुलने वाला है आपकी किस्मत का दरवाजा

ब्रह्म मुहूर्त की तरह रात का समय भी आध्यात्मिक रूप से खास होता है. यह समय शांत और शक्तिशाली होता है. इस समय किस्‍मत बदलने के संकेत मिल सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 03, 2026, 07:48 AM IST
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रात में दिखे इनमें से एक भी संकेत तो समझिए खुलने वाला है आपकी किस्मत का दरवाजा

रात का समय आध्यात्मिक रूप से सबसे शांत और शक्तिशाली माना जाता है. इसलिए रात में तंत्र-मंत्र और तड़के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा-पाठ, जप-तप साधना की जाती है. साथ ही इस समय भगवान खास संकेत भी देते हैं, जो आपकी किस्‍मत बदलने का इशारा होते हैं. यदि आपको भी इनमें से कोई संकेत मिले तो खुश हो जाएं. 

किस्‍मत बदलने वाले संकेत 

1. रात में अचानक बार-बार आंख खुलना - यदि रात में आपकी बार-बार अचानक आंख खुल रही है तो यह शुभ संकेत है. यह इशारा है कि आपकी ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, आपकी आध्‍यात्मिक उन्‍नति हो रही है. जीवन में सकारात्‍मक बदलाव आने वाले हैं. कोई बड़ा अवसर मिलने वाला है. 

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2. रात में गहरी सोच या पुराने ख्याल आना - अगर अचानक रात में आप बिना कारण ही चिंतन कर रहे हैं, गहरी सोच में जा रहे हैं तो यह शुभ है. साथ ही पुराने सपनों का याद आना भी इशारा देता है कि अब आपका जीवन नई दिशा लेने वाला है.

3. चंद्रमा को देखकर मन में अजीब शांति होना - यदि चंद्रमा को देखकर या रात में खुले आसमान के नीचे चांदनी में जाकर आपको गहरी शांति या खुशी महसूस हो तो यह भाग्‍य जागने का संकेत है. आपकी सकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ रही है. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत

4. रात में पक्षियों की या अजीब आवाजें सुनना - यह सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है लेकिन रात में अलग तरह की आवाजें सुनाई दें, तो यह भी किस्‍मत के दरवाजे खुलने के संकेत हैं. 

5. बार-बार एक ही सपना दिखना - सपने जीवन में अहम रोल निभाते हैं और आने वाले समय के मजबूत संकेत देते हैं. यदि आपको लगातार एक ही सपना आए और स्‍वप्‍न शास्‍त्र में उस सपने को शुभ माना गया हो तो मान लीजिए कि आपका नसीब जागने वाला है. 

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

6. अचानक खुशबू या अलग ऊर्जा महसूस होना - कई बार व्‍यक्ति को बिना कारण के खुशबू का अहसास होता है या अपने आसपास अलग ऊर्जा महसूस होती है. यह बेहद शुभ है, यह बताता है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है और आपकी जिंदगी में महत्‍वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं. 

ये संकेत धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं. इनका वैज्ञानिक आधार नहीं है. लेकिन आपको रात में ऐसे संकेत मिलें तो इस बात की संभावना है कि आपके जीवन में कुछ नया और बेहतर होने वाला है. ऐसे समय में सकारात्मक सोच और सही फैसले आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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