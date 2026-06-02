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Vastu Mistakes: नया घर बनवाते वक्त ना करें ये गलतियां, वरना हमेशा रहेंगे अशांत

New Building Vastu Mistakes: वास्तु शास्त्र के अनुसार, नया घर बनवाते वक्त मुख्य प्रवेश द्वार, रसोईघर और उत्तर-पूर्व दिशा से जुड़े कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इनसे जुड़े वास्तु नियमों की अनदेखी करने से सुख-शांति और समृद्धि प्रभावित हो सकती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 02, 2026, 09:01 PM IST
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Vastu Mistakes: नया घर बनवाते वक्त ना करें ये गलतियां, वरना हमेशा रहेंगे अशांत

Vastu Shastra: जब भी कोई व्यक्ति नया घर बनवाता है तो, वह इस बात पर जोर देता है कि वहां सुख-शांति बनी रहे. घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि के लिए वास्तु के कुछ नियम अनिवार्य माने गए हैं. खासतौर पर जब बात नए घर के निर्माण की होती है, तो वास्तु नियम को सबसे ऊपर रखा जाता है. कई बार जानकारी के अभाव में लोग जैसे-तैसे गृह निर्माण करा लेते हैं, जो आगे चलकर मानसिक और आर्थिक परेशानियों का कारण बनती हैं. इसलिए अगर घर बनाने से पहले वास्तु के कुछ नियम को ध्यान में रखा जाए, तो सुख-समृद्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी. 

मुख्य प्रवेश द्वार से जुड़े नियम

वास्तु के मुताबिक, घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है. इसके अलावा इसी द्वार से नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है. ऐसे में नया मकान बनवाते वक्त मुख्य द्वार की दिशा का खास ख्याल रखना चाहिए. मुख्य प्रवेश द्वार के लिए सबसे उपयुक्त दिशा उत्तर, पश्चिम और पूर्व-उत्तर (ईशान कोण) को माना गया है. बड़े-बड़े वास्तुविद् इसी दिशा में मुख्य द्वार बनाने की सलाह देते हैं. इसके अलावा मुख्य द्वार के सामने की जगह को खाली रखना चाहिए.

किस दिशा में होना चाहिए रसोईघर

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, नए घर में किचन की दिशा भी वास्तु को प्रभावित करती है. इसलिए किचन बनाने से पहले उसके लिए उपयुक्त दिशा का ध्यान रखना जरूरी है. कहा जाता है कि रसोई में मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में इसकी दिशा से जुड़े वास्तु नियमों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. वास्तु नियम के मुताबिक, उत्तर-पूर्व दिशा किचन बनाने किए सही नहीं है. रसोईघर के लिए सबसे शुभ और उपयुक्त दिशा दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम है. दोनों में सबसे उपयुक्त दक्षिण-पश्चिम है. लेकिन, अगर इस दिशा में बनाना संभव ना हो तो उत्तर-पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए.

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उत्तर-पूर्व दिशा से जुड़े वास्तु दोष

वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिशा भगवान को समर्पित होता है. कई बार लोग इस दिशा को सीढ़ियों, स्टोर रूम या फिर बाथरूम के लिए इस्तेमाल करते हैं. वास्तु के मुताबिक, यह उचित नहीं है. इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है. 

यह भी पढ़ें: घर के मुख्य द्वार का रंग करेगा भाग्योदय, दिन-रात होगी बरकत, ये है खास वास्तु टिप्स

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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