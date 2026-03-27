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Hindi Newsधर्मरामनवमी पर अयोध्‍या में रामलला का सूर्य तिलक, PM मोदी ने भी किए लाइव दर्शन, जानें भगवान राम का सूर्य देव से क्‍या है नाता?

रामनवमी पर अयोध्‍या में रामलला का सूर्य तिलक, PM मोदी ने भी किए लाइव दर्शन, जानें भगवान राम का सूर्य देव से क्‍या है नाता?

रामनवमी के मौके पर भगवान राम की जन्‍मस्‍थली अयोध्‍या के राम मंदिर में भगवान का सूर्य तिलक हुआ. करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणों से भगवान राम का ललाट जगमगाता रहा. जानिए भगवान राम का सूर्य देव से क्‍या गहरा कनेक्‍शन है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:21 PM IST
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अयोध्‍या में भगवान राम का सूर्य तिलक.
अयोध्‍या में भगवान राम का सूर्य तिलक.

इस समय देश भर में रामनवमी की धूम है. खासतौर पर अयोध्‍या के राम मंदिर में भगवान राम के जन्‍मोत्‍सव का भव्‍य आयोजन हुआ. इस मौके पर भगवान राम का अभिषेक हुआ, उन्‍हें पीतांबर पहनाया गया. साथ ही 12 बजे भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ. सूर्य तिलक उसी समय किया जाता है जब भगवान का जन्‍म हुआ था. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्‍म मध्‍यान्‍ह में हुआ था. इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश की राजधानी नई दिल्‍ली से ही अपने कार्यलय से भगवान राम के दर्शन किए. 

 

इस साल 27 मार्च 2026, शुक्रवार को रामनवमी के दिन रवि योग और सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग भी बना. हर साल की तरह इस साल भी सूर्य तिलक के इस दिव्‍य क्षण को देखने के लिए राम मंदिर में बड़ी संख्‍या में भक्‍त उपस्थित थे. 

 

भगवान राम का सूर्य देव से कनेक्‍शन 

भगवान राम का सूर्य देव से गहरा नाता है. भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है. दरअसल, भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था. इस वंश की स्‍थापना सूर्य देव के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने की थी, इसलिए इस वंश को सूर्यवंशी कहा जाता है. चूंकि भगवान राम इसी वंश में जन्‍मे इसलिए उन्‍हें सूर्यवंशी कहा जाता है. भगवान राम, भगवान विष्‍णु का ही अवतार हैं. इस सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, राजा भगीरथ, राजा दिलीप और राजा रघु जैसे कई महान राजा भी हुए. 

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12 कलाओं से पूर्ण भगवान राम 

सूर्यवंश में 12 कलाएं होती हैं और भगवान राम के सूर्य के वंश में अवतरित होने के कारण वे 12 कलाओं के अवतार माने जाते हैं. इसमें 12 कलाओं से मतलब मित्र, रवि, सविता, भानु आदि से है. इतना ही धर्म शास्‍त्रों के अनुसार भगवान राम में 16 विशिष्‍ट गुण जैसे - सत्यवादी, धर्मज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, बुद्धिमान आदि भी थे. साथ ही उनके चरणों में 48 दिव्‍य चिह्न थे.  

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वैज्ञानिक पद्वति से हुआ सूर्य तिलक 

भगवान राम का यह सूर्य तिलक पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है. जिसके लिए मंदिर के ऊपरी तल पर विशेष रिफ्लेक्टर, लेंस और मिरर सिस्टम लगाए गए हैं. सूर्य की किरणें लेंस के माध्यम से दूसरे तल पर लगे दर्पण पर पहुंचीं. वहां से परावर्तित होकर करीब 75 मिलीमीटर के आकार में रामलला के ललाट पर तिलक के रूप में दिखाई दीं. सूर्य तिलक के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए 24 मार्च को परीक्षण किया गया था. 

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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