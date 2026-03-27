रामनवमी के मौके पर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के राम मंदिर में भगवान का सूर्य तिलक हुआ. करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणों से भगवान राम का ललाट जगमगाता रहा. जानिए भगवान राम का सूर्य देव से क्या गहरा कनेक्शन है.
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इस समय देश भर में रामनवमी की धूम है. खासतौर पर अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन हुआ. इस मौके पर भगवान राम का अभिषेक हुआ, उन्हें पीतांबर पहनाया गया. साथ ही 12 बजे भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ. सूर्य तिलक उसी समय किया जाता है जब भगवान का जन्म हुआ था. धर्म-शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म मध्यान्ह में हुआ था. इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश की राजधानी नई दिल्ली से ही अपने कार्यलय से भगवान राम के दर्शन किए.
राम नवमी के पावन अवसर पर, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान राम लला से प्रार्थना की और अयोध्या राम मंदिर में सूर्य तिलक समारोह का अवलोकन किया।#PMModi #RamNavami #Ayodhya #RamMandir #SuryaTilak | #ZeeNews pic.twitter.com/mxu2cREOIG
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इस साल 27 मार्च 2026, शुक्रवार को रामनवमी के दिन रवि योग और सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग भी बना. हर साल की तरह इस साल भी सूर्य तिलक के इस दिव्य क्षण को देखने के लिए राम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे.
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला के ललाट को 'सूर्य तिलक' ने प्रकाशित किया #RamNavami #Ayodhya #RamMandir #SuryaTilak | #ZeeNews pic.twitter.com/Q3PEmCQXx5
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भगवान राम का सूर्य देव से गहरा नाता है. भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है. दरअसल, भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था. इस वंश की स्थापना सूर्य देव के पुत्र राजा इक्ष्वाक ने की थी, इसलिए इस वंश को सूर्यवंशी कहा जाता है. चूंकि भगवान राम इसी वंश में जन्मे इसलिए उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है. भगवान राम, भगवान विष्णु का ही अवतार हैं. इस सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, राजा भगीरथ, राजा दिलीप और राजा रघु जैसे कई महान राजा भी हुए.
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सूर्यवंश में 12 कलाएं होती हैं और भगवान राम के सूर्य के वंश में अवतरित होने के कारण वे 12 कलाओं के अवतार माने जाते हैं. इसमें 12 कलाओं से मतलब मित्र, रवि, सविता, भानु आदि से है. इतना ही धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान राम में 16 विशिष्ट गुण जैसे - सत्यवादी, धर्मज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, बुद्धिमान आदि भी थे. साथ ही उनके चरणों में 48 दिव्य चिह्न थे.
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भगवान राम का यह सूर्य तिलक पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है. जिसके लिए मंदिर के ऊपरी तल पर विशेष रिफ्लेक्टर, लेंस और मिरर सिस्टम लगाए गए हैं. सूर्य की किरणें लेंस के माध्यम से दूसरे तल पर लगे दर्पण पर पहुंचीं. वहां से परावर्तित होकर करीब 75 मिलीमीटर के आकार में रामलला के ललाट पर तिलक के रूप में दिखाई दीं. सूर्य तिलक के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए 24 मार्च को परीक्षण किया गया था.
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