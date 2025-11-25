Ayodhya Ram Mandir: कचनार के इस रहस्य से जुड़ा है धर्मध्वजा का शुभ योग, जानें पौराणिक महत्व

Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के मुख्य शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराई. यह आयोजन इसलिए भी विशेष माना गया क्योंकि यह विवाह पंचमी जैसे शुभ और पवित्र अवसर पर संपन्न हुआ. प्रधानमंत्री ने गर्भगृह और राम दरबार में विशेष पूजा-अर्चना भी की. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. श्रीराम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के साथ ही पीएम मोदी समेत आरएसएस के सरसंघचालक ने अपने-अपने वक्तव्य व्यक्त किए. इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में कचनार का जिक्र किया. आइए जानते हैं इस बारे में.

161 फीट ऊंचाई पर लहराती पवित्र धर्म ध्वजा

जो धर्मध्वजा मंदिर के शिखर पर फहराई गई, उसके प्रत्येक प्रतीक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. ध्वज पर बना प्रखर सूर्य भगवान राम की तेजस्विता, शौर्य और आदर्श राजधर्म का प्रतीक है. साथ ही इस पर 'ॐ' का चिह्न उकेरा गया है, जो सृष्टि की मूल ध्वनि और सनातन धर्म की आधारशिला माना जाता है. सबसे खास बात है- ध्वज पर अंकित कोविदार (कचनार) वृक्ष, जिसके पीछे गहरी ऐतिहासिक परंपरा जुड़ी है.

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों किया कोविदार का उल्लेख?

ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान डॉ. मोहन भागवत ने कचनार वृक्ष के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि त्रेतायुग में रघुवंश के ध्वज पर कोविदार का ही चिह्न अंकित होता था. यही वजह है कि श्रीराम मंदिर की धर्मध्वजा में भी इसी का उपयोग किया गया है.

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कचनार वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर है. इसके फूल और पत्ते आयुर्वेद में उपयोग किए जाते हैं और कई क्षेत्रों में इसे भोजन स्वरूप भी ग्रहण किया जाता है. विद्वानों के अनुसार कचनार को दो दिव्य वृक्षों- पारिजात और मंदार का संकर रूप माना जाता है, इसलिए इसे अत्यंत शुभ और देवत्व का प्रतीक माना जाता है.

रामायण में भी मिलता है कचनार का संदर्भ

कचनार महज प्रतीक नहीं, बल्कि रामायणकाल से जुड़ा सांस्कृतिक चिह्न है. वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि जब भरत भगवान राम से मिलने वन में पहुंचे, तब उनके ध्वज पर भी इसी वृक्ष का चिह्न अंकित था. यह परंपरा आगे चलकर सूर्यवंश की पहचान बन गई.

कचनार वृक्ष: त्याग, सेवा और धर्म का प्रतीक

समारोह में मोहन भागवत ने रघुवंश की भावना को दर्शाने वाली प्रसिद्ध पंक्ति भी सुनाई “छायामन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयमातपे”. अर्थात् जो दूसरों को छाया देते हैं और स्वयं तपस्या सहते हैं. कचनार इसी त्याग, सेवा, धर्मपालन और आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है. यह विचारधारा ही भगवान राम के शासन "रामराज्य" का आधार रही है.

