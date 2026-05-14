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Hindi Newsधर्मन प्रसाद, न फूल-माला... यहां महादेव को भेंट किया जाता है नल! आखिर क्या है इंद्र देव द्वारा बनाए गए इस मंदिर का राज?

न प्रसाद, न फूल-माला... यहां महादेव को भेंट किया जाता है 'नल'! आखिर क्या है इंद्र देव द्वारा बनाए गए इस मंदिर का राज?

Pilibhit Mysterious Shiva Temple: पीलीभीत का बाबा इकोत्तरनाथ मंदिर अपनी उस अनूठी परंपरा के लिए मशहूर है जहां मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु भगवान शिव को हैंडपंप चढ़ाते हैं. आज हम आपको इस मंदिर के बारे में डिटेल से बताएंगे.  

Written By  harsh singh|Last Updated: May 14, 2026, 11:43 AM IST
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न प्रसाद, न फूल-माला... यहां महादेव को भेंट किया जाता है 'नल'! आखिर क्या है इंद्र देव द्वारा बनाए गए इस मंदिर का राज?

Pilibhit Mysterious Shiva Temple: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जंगलों के बीच एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है. जहां की परंपरा लोगों को हैरान कर देती है. इस मंदिर का नाम बाबा इकोत्तर नाथ मंदिर है. यह मंदिर पूरनपुर तहसील के पास गोमती नदी के किनारे स्थित है. दूर-दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. मंदिर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक माना जाता है. सबसे खास बात यह है कि यहां लोग मन्नत पूरी होने पर फल-फूल या मिठाई नहीं चढ़ाते. बल्कि मंदिर परिसर में हैंडपंप लगवाते हैं. यही वजह है कि ये मंदिर पूरे इलाके में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है.

इस मंदिर का संबंध पौराणिक कथाओं और देवराज इंद्र से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि सतयुग में महर्षि गौतम के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने गोमती नदी के किनारे कई शिवलिंग स्थापित किए थे. कहा जाता है कि इनमें जो 71वां शिवलिंग स्थापित हुआ. वही आज बाबा इकोत्तर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है. स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी हर रात इंद्र देव यहां आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. सुबह मंदिर के कपाट खुलने पर कुछ विशेष निशान दिखाई देते हैं. जिन्हें लोग इस चमत्कार का प्रमाण मानते हैं.

हैंडपंप  चढ़ाते हैं लोग...

इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यहां चढ़ने वाले हैंडपंप हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा इकोत्तर नाथ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी करते हैं. जब किसी की इच्छा पूरी हो जाती है. तब वह धन्यवाद के रूप में मंदिर परिसर में नया हैंडपंप लगवाता है. लोगों का मानना है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है. इसी वजह से यहां ये परंपरा शुरू हुई थी. आज मंदिर के चारों तरफ सैकड़ों हैंडपंप लगे दिखाई देते हैं. जो भक्तों की आस्था की कहानी बताते हैं.

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दिन में 3 बार रंग बदलता है शिवलिंग

मंदिर का शिवलिंग भी बेहद रहस्यमयी माना जाता है. श्रद्धालुओं के अनुसार यह शिवलिंग दिन में तीन बार अपना रंग बदलता है. सुबह इसका रंग अलग दिखाई देता है. दोपहर में इसकी आभा बदल जाती है. वहीं शाम होते-होते इसका रंग फिर बदल जाता है. इस चमत्कार को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं. जंगलों और नदी के बीच बना यह मंदिर लोगों को आध्यात्मिक शांति भी देता है. सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहां भारी भीड़ उमड़ती है.

कैसे जाएं मंदिर?

अगर आप बाबा इकोत्तर नाथ मंदिर जाना चाहते हैं. तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले पहुंचना होगा. यह मंदिर पूरनपुर तहसील के पास गहरे जंगलों के बीच स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पीलीभीत और पूरनपुर हैं. वहीं बरेली एयरपोर्ट यहां का नजदीकी हवाई अड्डा माना जाता है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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