वैशाख अमावस्या पर जन्में बेटे को दें विष्णु जी से प्रेरित सुंदर नाम! भगवान की बनी रहेगी कृपा

Baby Boy Name On Bhagwan Vishnu: वैशाख अमावस्या भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है. हालांकि इस दिन पितृ का भी ध्यान किया जाता है. वैशाख अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के अंधकारा का नाश होता है और एक नई शुरुआत होती है. सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है व धन की कभी कोई कमी नहीं होती है. ध्यान दें अगर ऐसे शुभ तिथि पर या ऐसे शुभ तिथि के आसपास के दिनों में अगर आपके घर में बेटा का जन्म होता है तो उन्हें भगवान विष्णु से प्रेरित सुंदर नाम दे सकते हैं. आइए बच्चे के नामों की एक पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं.

विष्णु जी के नामों की लिस्ट-

विश्वम- इस नाम का अर्थ है- जो ब्रह्मांड है, विराट पुरुष है।

वशत्कार- इस नाम का अर्थ है- जिसकी प्रार्थनाओं में आहुति दी जाए.

पूताात्मा- इस नाम का अर्थ है- वह जो अत्यंत शुद्ध सार से युक्त है.

मुक्तानाम्- इस नाम का अर्थ है- अंतिम लक्ष्य जिसे मुक्त आत्माओं से पाया जाता है.

अव्यय- इस नाम का अर्थ है- बिना विनाश के

क्षेत्रज्ञा- इस नाम का अर्थ है- इस क्षेत्र का जानकार

केशवाह- इस नाम का अर्थ है- जिसके बाल सुंदर हों.

सर्वह- इस नाम का अर्थ है- जो सब कुछ है

शरवास- इस नाम का अर्थ है- शुभ

प्रभावा- इस नाम का अर्थ है- पांच महान तत्वों का गर्भ

स्वयंभू- इस नाम का अर्थ है- जो स्वयं से प्रकट होता है

महास्वान- इस नाम का अर्थ है- जिसकी आवाज गरजती है

मनुह- इस नाम का अर्थ है- जो वैदिक मंत्रों के रूप में प्रकट हुए हैं

शाश्वत- इस नाम का अर्थ है- जो हमेशा एक जैसा रहता है

पवित्रम- इस नाम का अर्थ है- जो हृदय को पवित्रता प्रदान करता है

मंगलम- इस नाम का अर्थ है- सर्वोच्च शुभता

श्रेष्ठ- इस नाम का अर्थ है- सबसे शानदार

भूगर्भ- इस नाम का अर्थ है- जो जगत की कोख है

मधुसूदनह- इस नाम का अर्थ है- मधु राक्षस का नाश करने वाला

क्रमाह- इस नाम का अर्थ है- सभी सर्वव्यापी

शरणम- इस नाम का अर्थ है- शरणस्थल

प्रत्यय- इस नाम का अर्थ है- जिसका स्वभाव ज्ञान है

सर्वदर्शन- इस नाम का अर्थ है- सब देखकर

सिद्ध- इस नाम का अर्थ है- सबसे प्रसिद्ध

सर्वादिह- इस नाम का अर्थ है- सभी की शुरुआत

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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