Baby Boy Name: रविवार को जन्मे बच्चे को दें ये सुंदर नाम, सूर्य जैसा चमकेगा बेटे का भाग्य!

Unique Baby Boy Name List: बच्‍चे के नामकरण का हिंदू परिवारों में बहुत महत्व रहा है. इस बात पर एक गहरी बातचीत और मनन होता रहा है कि आखिर अपने बेटे के लिए कौन सा नाम चुना जाए. इस कड़ी में हम उन नामों की लिस्ट पर गौर करेंगे जो सूर्यदेव से संबंधित हैं और जिनका एक सही अर्थ भी हो. रविवार का दिन सूर्य देव से शुरू होता है और ऐसे में अगर रविवार के दिन आपके बेटे का जन्म हुआ है तो आप सूर्यदेव से प्रेरित कुछ नामों में अपने बेटे के लिए सुंदर और ट्रेंडी नाम चुन सकते हैं. आइए कुछ नामों की लिस्ट देखें.

सूर्य से संबंधित बच्चों के नाम

आदित्‍य : आदित्‍य नाम 'अ' अक्षर से शुरू हो रहा है जिसका अर्थ है सूर्य. हिंदू धर्म में सूर्य को देवताओं में से एक माना गया है जो उज्ज्वल व्यक्तित्व के कारक हैं.

आदित : आदित नाम अपने बेटे को दे सकते हैं जिसका अर्थ है शिखर और सूर्य के स्वामी, आदित का एक अर्थ प्रथम भी होता है.

आरुष: आरुष सुंदर और ट्रेंडी नाम है जिसका जिसका एक अर्थ "सूर्य" भी है.

अंशुमन: आरुष नाम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सूर्य की तरह तेजवान हो और अद्भुत व्यक्तित्व का धनी हो.

अविराज: अविराज नाम भी सूर्य से संबंधित है. इस सुंदर नाम को अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं.

दिव्यांशु: दिव्यांशु नाम का अर्थ है "सूरज की दिव्य किरणें"

दिवाकर: दिवाकर नाम हमेशा से ही एक सुंदर नाम रहा है जिसका अर्थ है सूर्य.

आप अपने बेबी बॉय को अभ्‍युदित नाम भी दे सकते हैं जिसका अर्थ है उगता हुआ सूरज. इस नाम का प्रभाव आपके बेटे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. वहीं अ अक्षर से अगर अपने बेटे को कोई नाम देना चाहते हैं तो अंशुल नाम भी दे सकते हैं. जिसका अर्थ है चमक और रोशनी. ये नाम सुंदर के साथ ही सही अर्थ वाले भी है और ट्रेंड के हिसाब से भी है. इन नामों में से कोई एक नाम अपने बेटे के लिए पसंद करें.

