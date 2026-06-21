विरूपाक्ष. विचित्र आंख वाले यानी शिव के तीन नेत्र हैं.

कपर्दी- शिव जी के इस नाम का मतलब है- जटाजूट धारण करने वाले

श्रीकण्ठ- महादेव के इस नाम का मतलब है- सुंदर कण्ठ वाले

शर्व- इस नाम का मतलब है- कष्टों को नष्ट करने वाले

त्रिलोकेश- महादेव के इस नाम का मतलब है- तीनों लोकों के स्वामी

शिवाप्रिय- महादेव के इस नाम का अर्थ है- पार्वती के प्रिय

त्रिपुरांतक- भोलेनाथ के इस नाम का मतलब है- त्रिपुरासुर को मारने वाले

वृषांक- महादेव के इस नाम का मतलब है- बैल के चिह्न वाली ध्वजा वाले

सामप्रिय- महादेव के इस नाम का मतलब है- सामगान से प्रेम करने वाले

त्रयीमूर्ति- महादेव के इस नाम का मतलब है- वेदरूपी विग्रह करने वाले

अनीश्वर- महादेव के इस नाम का मतलब है- जो स्वयं ही सबके स्वामी है

सर्वज्ञ- महादेव के इस नाम का मतलब है- सब कुछ जानने वाले

परमात्मा- महादेव के इस नाम का मतलब है- सब आत्माओं में सर्वोच्च

यज्ञमय- महादेव के इस नाम का मतलब है- यज्ञस्वरूप वाले

सदाशिव- महादेव के इस नाम का मतलब है- नित्य कल्याण रूप वाल

विश्वेश्वर- महादेव के इस नाम का मतलब है- सारे विश्व के ईश्वर

वीरभद्र- महादेव के इस नाम का मतलब है- वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले

गिरीश- महादेव के इस नाम का मतलब है- पर्वतों के स्वामी

गिरिश्वर- महादेव के इस नाम का मतलब है- कैलाश पर्वत पर सोने वाले

अनघ- महादेव के इस नाम का मतलब है- पापरहित

प्रमथाधिप- महादेव के इस नाम का मतलब है- प्रमथगणों के अधिपति

व्योमकेश- महादेव के इस नाम का मतलब है- आकाश रूपी बाल वाले

अनेकात्मा- इस नाम का मतलब है- अनेक रूप धारण करने वाले

सात्त्विक- महादेव के इस नाम का मतलब है- सत्व गुण वाले

शाश्वत- महादेव के इस नाम का मतलब है- नित्य रहने वाले

अव्यय- महादेव के इस नाम का मतलब है- खर्च होने पर भी न घटने वाले

अव्यग्र- महादेव के इस नाम का मतलब है- कभी भी व्यथित न होने वाले

अव्यक्त- महादेव के इस नाम का मतलब है- इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले

अनंत- इस नाम का मतलब है- देशकालवस्तु रूपी परिछेद से रहित