Baby Boy Names: अगर आपके घर में भी बच्चे का जन्म सोमवार के दिन हुआ है तो समझ लें कि आपके घर में एक ऐसा बच्चा आया है जिस पर महादेव की हमेशा विशेष कृपा होती है. ऐसे में अपने बच्चे को महादेव के नाम से जुड़े सुंदर नाम चुन सकते हैं. किसी व्यक्ति के नाम का प्रभाव उसके जीवन पर हमेशा बना रहता है. ऐसे में अगर शिव जी से जुड़े नाम अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं.
आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को जन्मे बच्चे के लिए कौन से नाम चुनें ताकि शिव जी की कृपा हमेशा बच्चे पर बनी रहे. शिव जी से प्रेरित नामों की यहां एक पूरी लिस्ट है.
विरूपाक्ष. विचित्र आंख वाले यानी शिव के तीन नेत्र हैं.
कपर्दी- शिव जी के इस नाम का मतलब है- जटाजूट धारण करने वाले
श्रीकण्ठ- महादेव के इस नाम का मतलब है- सुंदर कण्ठ वाले
शर्व- इस नाम का मतलब है- कष्टों को नष्ट करने वाले
त्रिलोकेश- महादेव के इस नाम का मतलब है- तीनों लोकों के स्वामी
शिवाप्रिय- महादेव के इस नाम का अर्थ है- पार्वती के प्रिय
त्रिपुरांतक- भोलेनाथ के इस नाम का मतलब है- त्रिपुरासुर को मारने वाले
वृषांक- महादेव के इस नाम का मतलब है- बैल के चिह्न वाली ध्वजा वाले
सामप्रिय- महादेव के इस नाम का मतलब है- सामगान से प्रेम करने वाले
त्रयीमूर्ति- महादेव के इस नाम का मतलब है- वेदरूपी विग्रह करने वाले
अनीश्वर- महादेव के इस नाम का मतलब है- जो स्वयं ही सबके स्वामी है
सर्वज्ञ- महादेव के इस नाम का मतलब है- सब कुछ जानने वाले
परमात्मा- महादेव के इस नाम का मतलब है- सब आत्माओं में सर्वोच्च
यज्ञमय- महादेव के इस नाम का मतलब है- यज्ञस्वरूप वाले
सदाशिव- महादेव के इस नाम का मतलब है- नित्य कल्याण रूप वाल
विश्वेश्वर- महादेव के इस नाम का मतलब है- सारे विश्व के ईश्वर
वीरभद्र- महादेव के इस नाम का मतलब है- वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले
गिरीश- महादेव के इस नाम का मतलब है- पर्वतों के स्वामी
गिरिश्वर- महादेव के इस नाम का मतलब है- कैलाश पर्वत पर सोने वाले
अनघ- महादेव के इस नाम का मतलब है- पापरहित
प्रमथाधिप- महादेव के इस नाम का मतलब है- प्रमथगणों के अधिपति
व्योमकेश- महादेव के इस नाम का मतलब है- आकाश रूपी बाल वाले
अनेकात्मा- इस नाम का मतलब है- अनेक रूप धारण करने वाले
सात्त्विक- महादेव के इस नाम का मतलब है- सत्व गुण वाले
शाश्वत- महादेव के इस नाम का मतलब है- नित्य रहने वाले
अव्यय- महादेव के इस नाम का मतलब है- खर्च होने पर भी न घटने वाले
अव्यग्र- महादेव के इस नाम का मतलब है- कभी भी व्यथित न होने वाले
अव्यक्त- महादेव के इस नाम का मतलब है- इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले
अनंत- इस नाम का मतलब है- देशकालवस्तु रूपी परिछेद से रहित
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)
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