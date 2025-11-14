Advertisement
Baby Names: शनिवार को जन्में बच्चे को दें ये सुंदर नाम, जानें कैसे होते हैं ये लोग!

Baby Names In Hindi: अगर आपके घर में बच्चे का जन्म शनिवार के दिन हुआ है उसका नाम शनिवार से संबंधित रख सकते हैं. इस कड़ी में हम  जानेंगे कि शनिवार के दिन जन्में बच्चे ता नाम.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:17 PM IST
Baby Names in Hindi
Baby Names in Hindi

Baby Names Hindi Me: हिंदू धर्म में सप्ताह के एक एक दिन का बहुत महत्व है. शनिवार के दिन का स्वामी शनि ग्रह है. शनिदेव एक क्रूर ग्रह के रूप में जाने जाते हैं. लोग शनिदेव से डरते हैं लेकिन ये कम लोगों को पता है कि शनिदेव जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन से सभी संघर्ष खत्म हो जाता है और जीवन में सफलताएं मिलने लगती हैं. इस कड़ी में हम जानेंगे कि शनिवार को जन्में बच्चे कैसे होते हैं और उनको शनिवार से प्रेरित कौन से नाम दे सकते हैं.

शनिवार के प्रेरित नाम Baby Names
सानवी– इस नाम का अर्थ देवी होता है.
शनाया– इस नाम का अर्थ विशिष्ट होता है.
गदिन– जो व्यक्ति गदा धारण करता हो.
शरण्य– जो व्यक्ति शरण देता हो.
वरेण्य– इस नाम का मतलब है उत्कृष्.
शिवन्या– इस नाम का मतलब है जो शक्ति का अंश हो.
शितिका– इस नाम का अर्थ है ठंडक.
शिविका– इस नाम का मतलब है पालकी.
शुक्ति– शुक्ति नाम का मतलब है सीप या मोती.
शास्था– इस नाम का मतलब है आकर्षक.
भानु: इस नाम का अर्थ है भगवान सूर्य, शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं.

शनिवार और शनि ग्रह का प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार का स्वामी शनिदेव हैं जो न्याय और कर्मफल के कारक है और शनिवार के दिन जन्में बच्चे पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव होता है.

शनिवार को जन्मे लोगों का स्वभाव

  • शनिवार को जन्में लोग मेहनती होते हैं.

  • शनिवार को जन्में लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं.

  • शनिवार को जन्में लोग अनुशासित स्वभाव के होते हैं.

  • शनिवार को जन्में लोग धीरे-धीरे ही सही लेकिन अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचते हैं.

  • शनिवार को जन्में लोग जल्दी हार नहीं मानते हैं.

  • शनिवार को जन्में लोग स्वभाव से रूखे या गुस्सैल लगते हैं लेकिन ये लोग मददगार और संवेदनशील होते हैं.

  • शनिवार को जन्में लोग पारिवारिक रिश्तों में तनाव होने पर भी ये लोग रिश्ते में सौ प्रतिशत देते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

