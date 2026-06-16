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Names Astrology: बुधवार को जन्में बेटे के लिए चुने गणेश जी से प्रेरित सुंदर नाम, मिलेगा बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद!

Baby Boy Unique Names: बुधवार के दिन जन्में अपने बेटे के लिए गणेश जी से प्रेरित सुंदर और मॉडर्न नाम चुनें ताकि उस नाम के प्रभाव से बच्चे का जीवन सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 16, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:59 PM IST
Names Astrology: बुधवार को जन्में बेटे के लिए चुने गणेश जी से प्रेरित सुंदर नाम, मिलेगा बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद!
Image Credit: AI (Ganesh Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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