Baby Boy Names Inspired By Ganesha Ji: हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं. बुधवार का दिन गणेश जी की उपासना के लिए समर्पित है. बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. बुधवार के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस पर गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. बुधवार को जन्में बेटे के लिए अगर गणेश जी से प्रेरित नाम चुनें तो उसका सौभाग्य बढ़ेगा. बुद्धि, ज्ञान, विवेक और वाणी के देवता भगवान गणेश जी के अनेक नामों में से एक नाम अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं. बुधवार को जन्में बेटे के लिए आइए सुंदर और मॉडर्न नामों की लिस्ट देखें.
भालचन्द्र - गणेश जी के इस नाम का मतलब है- जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो
बुद्धिनाथ - गणेश जी के इस नाम का अर्थ क्या है- बुद्धि के भगवान
धूम्रवर्ण - गणेश जी के इस नाम का अर्थ- धुंए को उड़ाने वाले
एकाक्षर - गणेश जी के नाम का अर्थ है- एकल अक्षर
एकदन्त- गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- एक दांत वाले
गजकर्ण - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- हाथी की तरह आंखों वाले
गजवक्र - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- हाथी की सूंड वाले
गौरीसुत - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- माता गौरी के बेटे
मंगलमूर्ति - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सभी शुभ कार्यों के देव
प्रथमेश्वर - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सब के बीच प्रथम आने वाले
सिद्दिविनायक - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सफलता के स्वामी
वक्रतुण्ड - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- घुमावदार सूंड वाले
देवव्रत - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सबकी तपस्या स्वीकार करने वाले
दूर्जा - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- अपराजित देव
ईशानपुत्र - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- भगवान शिव के बेटे
हरिद्र - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- स्वर्ण के रंग वाले
मनोमय - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- दिल जीतने वाले
सिद्धांथ- गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सफलता और उपलब्धियों के गुरु
रुद्रप्रिय - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- भगवान शिव के चहेते
ओमकार - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- ओम के आकार वाले
सिद्धिप्रिय - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- इच्छापूर्ति वाले
वरप्रद - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- इच्छाओं और अवसरों के अनुदाता
विघ्नेश्वर - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- बाधाओं के हरने वाले भगवान
विश्वमुख - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- ब्रह्मांड के गुरु
योगाधिप - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- ध्यान के प्रभु
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)