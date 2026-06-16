भालचन्द्र - गणेश जी के इस नाम का मतलब है- जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो

बुद्धिनाथ - गणेश जी के इस नाम का अर्थ क्या है- बुद्धि के भगवान

धूम्रवर्ण - गणेश जी के इस नाम का अर्थ- धुंए को उड़ाने वाले

एकाक्षर - गणेश जी के नाम का अर्थ है- एकल अक्षर

एकदन्त- गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- एक दांत वाले

गजकर्ण - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- हाथी की तरह आंखों वाले

गजवक्र - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- हाथी की सूंड वाले

गौरीसुत - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- माता गौरी के बेटे

मंगलमूर्ति - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सभी शुभ कार्यों के देव

प्रथमेश्वर - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सब के बीच प्रथम आने वाले

सिद्दिविनायक - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सफलता के स्वामी

वक्रतुण्ड - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- घुमावदार सूंड वाले

देवव्रत - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सबकी तपस्या स्वीकार करने वाले

दूर्जा - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- अपराजित देव

ईशानपुत्र - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- भगवान शिव के बेटे

हरिद्र - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- स्वर्ण के रंग वाले

मनोमय - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- दिल जीतने वाले

सिद्धांथ- गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- सफलता और उपलब्धियों के गुरु

रुद्रप्रिय - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- भगवान शिव के चहेते

ओमकार - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- ओम के आकार वाले

सिद्धिप्रिय - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- इच्छापूर्ति वाले

वरप्रद - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- इच्छाओं और अवसरों के अनुदाता

विघ्नेश्वर - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- बाधाओं के हरने वाले भगवान

विश्वमुख - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- ब्रह्मांड के गुरु

योगाधिप - गणेश जी के इस नाम का अर्थ है- ध्यान के प्रभु