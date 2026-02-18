Radha Ji Ke Naam Par Bachhe a Naam In Hindi: राधा रानी बड़ी दयालु है जिनकी कृपा से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं. वैसे ही श्रीकृष्ण भी अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति के नाम का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. इसी तरह अगर आपके घर में बेटी या बेटे का जन्म होता है तो उनका नाम राधा जी और कृष्ण जी का नाम रखें तो उसके जीवन पर राधारानी और श्रीकृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहेगी. आइए इस कड़ी में राधा रानी और श्रीकृष्ण के नाम पर बच्चों के नाम की एक लिस्ट देखें.

राधा रानी के 108 नाम कौन कौन से हैं?

अच्युत : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- अचूक प्रभु या जिसने कभी भूल न की हो.

अद्भुतह : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- अद्भुत प्रभु.

अनंतजीत : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- हमेशा विजयी होने वाले.

दानवेंद्रो : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- वरदान देने वाले.

ज्ञानेश्वर : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- ज्ञान के भगवान.

जयंतह : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- सभी दुश्मनों को पराजित करने वाले.

कंजलोचन : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- जिनके कमल के समान नेत्र हैं.

केशव : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- लंबे, काले उलझा ताले जिसने.

माधव : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- ज्ञान के भंडार.

मधुसूदन : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- मधु-दानवों का वध करने वाले.

पार्थसारथी : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- अर्जुन के सारथी.

सहस्राकाश : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- हजार आंख वाले प्रभु.

शंतह : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- शांत भाव वाले.

सुमेध : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- सर्वज्ञानी.

वृषपर्व : श्रीकृष्ण के इस नाम का अर्थ है- धर्म के भगवान.

राधा जी के नाम पर रखें अपने बेटी का नाम

राधा: इसका अर्थ है सफलता या समृद्धि.

सर्वाद्या: इसका अर्थ है सभी की आराध्या.

सर्ववंद्या: इसका अर्थ है सभी द्वारा वंदनीय.

वृंदाराधा: इसका अर्थ है वृंदावन की राधा.

सत्यभामा: इसका अर्थ है सत्य की शोभा.

गान्धर्वा: इसका अर्थ है गंधर्वों की देवी.

पूर्णा: इसका अर्थ है पूर्णता.

भुक्ति-मुक्तिप्रदा: भुक्ति-मुक्तिप्रदा का अर्थ है भक्ति और मोक्ष देने वाली.

भवव्याधि-विनाशिनी: इसका अर्थ है संसार के दुख व रोगों को दूर करने वाली.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 'Q' Letter Name Personality: रचनात्मक होते हैं Q अक्षर के नाम वाले लोग, जानें कैसा होता है वैवाहिक जीवन!

और पढ़ें- Astrology Tips: खाना जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही बनाना... इस सोच के पीछे क्या छिपा है गूढ़ रहस्य? लाभ चाहिए तो जान लें

और पढ़ें- Phulera Dooj 2026: फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त, कैसे करें श्रीकृष्ण और राधारानी की पूजा, बरतें कौन सी सावधानियां? जानें