Baby Names Inspired By Shani Dev: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी बच्चे पर उसके नाम का जीवनभर प्रभाव बना रहता है. उसके व्यक्तित्व से लेकर उसके करियर और उसकी सफलता को उसका नाम हमेशा प्रभावित करता है. ऐसे में जरूरी है कि किसी भी बच्चे के लिए नाम चुनते समय कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखें. बच्चे के जन्म के समय ग्रह, नक्षत्र का ध्यान तो रखें ही इसके साथ ही वह किस दिन जन्मा है इसका भी ध्यान रखें. किसी बच्चे पर दिन के ग्रह और देवता का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है और उसी के अनुसार नाम रखें तो यह बच्चे के लिए सकारात्मक और शुभ फलदायी हो सकता है.