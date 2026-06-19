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बेटे पर शनि देव की होगी कृपा, शनिवार को जन्में बच्चे के लिए चुनें इन सुंदर नामों में से कोई एक!

Baby Names Inspired By Shani Dev: अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे पर शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहे और वो सफलता का हर मुकाम तय करें तो आप उसे शनिदेव से जुड़े ये यूनिक खूबसूरत नाम दे सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 19, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:47 PM IST
बेटे पर शनि देव की होगी कृपा, शनिवार को जन्में बच्चे के लिए चुनें इन सुंदर नामों में से कोई एक!
Image Credit: AI (Baby Names)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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