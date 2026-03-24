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Hindi Newsधर्मआपकी अपनी गलतियों से खराब होता है राहु, सिर्फ कुंडली का नहीं है दोष

आपकी अपनी गलतियों से खराब होता है राहु, सिर्फ कुंडली का नहीं है दोष

Bad Rahu : राहु बिगड़ जाए तो पूरी जिंदगी तबाह कर देता है. राहु क्रूर ग्रह है. कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति के साथ-साथ हमारी आदतें भी राहु दोष पैदा करने में पूरा योगदान देती हैं. जानिए वो कौन-सी आदतें हैं, जो राहु खराब करती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:18 AM IST
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राहु खराब करने वाली आदतों से तुरंत दूरी बना लें.
राहु खराब करने वाली आदतों से तुरंत दूरी बना लें.

Kharab Rahu : राहु का घर के कुछ हिस्‍सों और हमारी आदतों से गहरा संबंध होता है. इसलिए जब इन मामलों में गड़बड़ी होती है तो राहु बिगड़ जाता है. लेकिन जाने-अनजाने में लोग ये गलतियां करते हैं. जिससे उनकी तरक्‍की में रुकावट आती है, आर्थिक तंगी बढ़ती है, मानसिक तनाव होता है, रिश्‍ते खराब होते हैं. ऐसे में समय रहते यह जान लें कि कौन-कौनसी आदतें राहु खराब कर रही हैं और उन्‍हें तुरंत बदलने की जरूरत है. 

राहु अचानक होने वाली घटनाओं, भ्रम, मानसिक तनाव के कारक हैं. लिहाजा राहु खराब होने पर इन सारी समस्‍याओं से व्‍यक्ति को दो-चार होना पड़ता है, जो उसके करियर, पैसे, सेहत, रिश्‍तों, छवि सभी को प्रभावित करते हैं. 

राहु खराब करने वाली आदतें

गंदगी और अव्यवस्था - व्‍यक्ति के रहने, सोने, खाने-पीने, काम करने की जगह और बाथरूम में गंदगी व अव्‍यवस्‍था हो तो राहु का बिगड़ना तय है. यदि गंदगी में रहने और चीजें अव्‍यवस्थित रखने की आदत है तो राहु का अशुभ फल झेलने के लिए तैयार रहें. ऐसे लोगों को जीवन में हर काम में रुकावट आती है.

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घर में रखा कबाड़, खराब इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम - घर में टूटी-फूटी, अनुपयोगी खराब चीजें यानी कि कबाड़ जमा करना बहुत नुकसान देता है. इसके अलावा खराब घड़ी और बंद पड़े इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स भी राहु को खराब करते हैं. ऐसे घर में नकारात्‍मक ऊर्जा ज्‍यादा रहती है. जिससे तरक्‍की में बाधा, इनकम में कमी, झगड़े-कलह की समस्‍या होती है. आय में रुकावट आती है. 

देर रात तक जागना - देर रात तक जागना और फिर सुबह देर तक सोना राहु को अपने हाथ से खराब करने का आसान तरीका है. इस गलती से बचें. 

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झूठ, धोखा और अनैतिक आचरण - बार-बार झूठ बोलने, धोखा देने, अनैतिक आचरण करने वालों का राहु बहुत जल्‍दी खराब होता है. उनके जीवन में जब चीजें नकारात्‍मक होनी शुरू होती हैं तो देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है. 

नशे की लत और बुरी संगत - खासतौर पर जिन लोगों की कुंडली में राहु खराब हो उन्‍हें शराब या किसी भी तरह के नशे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए. साथ ही बुरी संगत से दूर रहना चाहिए. वरना राहु उन्‍हें अर्श से फर्श पर पहुंचाने में देर नहीं करता.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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