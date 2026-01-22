Ashubh Sanket : आकाशवाणी से कम नहीं हैं यूनिवर्स के ये संकेत, कहर टूटने का रहता है खतरा

हर काम में बाधा आना, कई प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिलना. बिना किसी कारण के ऐसा हो तो यह गंभीर मामला है. यह बताता है कि कुछ गड़बड़ है. साथ ही यह प्रकृति की ओर से इशारा भी हो सकता है कि उस काम का अभी न बनना आपके हित में नहीं है. इसके अलावा भी कई ऐसे संकेत हैं, जो भविष्‍य में होने वाली अशुभ घटनाओं का इशारा देते हैं. ये संकेत मिलना प्रकृति की ओर से आपके लिए संभलने का इशारा है. साथ ही ये संकेत मिलने पर धर्म और ज्‍योतिष में बताए गए उपाय कर लें.

अशुभ संकेत

बार-बार कांच टूटना - घर में कांच टूटने को लेकर कहा जाता है कि कोई संकट टल गया है, लेकिन बार-बार कांच टूटना अशुभ है. यह राहु खराब होने या भविष्‍य में किसी से धोखा मिलने का संकेत है. ऐसे में किसी भी तरह का महत्‍वपूर्ण काम सावधानी से करें. बड़ा निर्णय लेने से बचें. बुरे प्रभाव से बचने के लिए रोजाना सुबह और रात को 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. बजरंगबली से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करें.

कौव-उल्‍लू, चमगादड़ का घर में आना - कौवे, उल्लू, गिद्ध या चमगादड़ जैसे पक्षियों का घर में आना बेहद अशुभ होता है. यह कर्ज, घर-परिवार पर संकट आने का अंदेशा देते हैं. यदि ऐसा हो तो अपने परिजनों की सेहत का ख्‍याल रखें, नया काम शुरू करने से बचें. मंत्र जाप करें. घर में भजन-कीर्तन करें. घर के बाहर कुछ तिल रख दें.

घर में बल्ब फटना या इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम बार-बार खराब होना - यदि घर में लगे बल्‍ब, लाइट फटें. इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स बार-बार खराब हों तो यह घर में मंगल ग्रह की अस्थिर ऊर्जा की चेतावनी है. वाहन देख कर चलाएं. गुस्‍से से बचें. शाम के समय घर के बाहर घी का दीपक जलाएं.

गहने खोना - यदि बार-बार कीमती चीजें खो रही हों, गहने चोरी हों या गुम जाएं तो यह भी अच्‍छा संकेत नहीं है. यह घर की सुख-शांति और बरकत खत्‍म होने का इशारा है. सावधानी बरतें. घर में सुबह-शाम कपूर जलाएं. "ओम केतवे नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें और गुरुवार को अनाज दान करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)