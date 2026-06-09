/Panchang 9 June 2026: बड़ा मंगल पर प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग, देखें राहुकाल समेत पूरा पंचाग

दैनिक पंचांग : उत्तर भारत में बड़ा मंगल पर्व बहुत अहम है. बड़ा मंगल से मतलब है ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार. चूंकि इस साल ज्येष्ठ मास के बीच अधिकमास भी पड़ रहा है. आज 9 जून 2026, मंगलवार को छठा बड़ा मंगल है. साथ ही पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. इस योग में किए गए काम, व्रत पूजा-पाठ का पूरा फल मिलता है.
इसके अलावा आज प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहा है. पूर्वभाद्रपदा और उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा. आज का राहुकाल, करण आदि जानने के लिए देखें 9 जून का पंचांग.
आज की तिथि - ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है.
आज का वार - मंगलवार.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे. शनि के साथ चंद्रमा युति करके विष योग बनाएंगे. यह बहुत अशुभ माना गया है.
आज का नक्षत्र - सुबह 09:39 बजे तक पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 08:18 बजे तक प्रीति योग रहेगा और उसके आयुष्मान योग बनेगा.
तैतिल - तड़के सुबह 03:24 बजे से दोपहर 03:05 बजे तक
गर - दोपहर 03:05 बजे से 10 जून की तड़के सुबह 02:35 बजे तक
सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:07 बजे
चन्द्रोदय - 8 व 9 जून की मध्यरात्रि 12:51 बजे
चन्द्रास्त - दोपहर 01:13 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अमृत काल - सुबह 04:35 बजे से 06:10 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक
राहू - शाम 03:46 PM बजे से 05:27 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:05 बजे से 10:45 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:26 बजे से 02:06 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:25 बजे से 09:18 बजे तक, देर रात 11:22 बजे से 12:04 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 07:07 बजे से 08:42 बजे तक
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)