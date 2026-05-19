Hanuman Katha: राक्षस ने घमंड में कहा 'तुच्छ बंदर', फिर हनुमान जी ने दिखाया अपना बल, रोचक है रामभक्त की यह कथा

Bada Mangal 2026 Ki Katha: हिन्दू पंचांग की गणना के अनुसार आज ज्येष्ठ का महीने का तीसरा मंगलवार है यानी आज इस साल का तीसरा बड़ा मंगल है. 'बड़ा मंगल' या 'बुढ़वा मंगल' पर हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है. यह दिन पवनपुत्र हनुमान की भक्ति में डूबने का तो है ही, इसके साथ ही अपने भीतर के अहंकार को मारकर विनम्रता को भरने का है. बड़ा मंगल मनाने की परंपरा नई नहीं है बल्कि सदियों पुरानी इस परंपरा से जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं. कुछ कथाएं तो रामायण से ही जुड़ी हैं. आइए इस लेख में हनुमान जी और रावण के बीच हुए संवाद की कथा जानते हैं.

रावण और हनुमान जी के संवाद की कथा

रामायण का एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचते हैं. जहां वे अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं और अक्षय कुमार को मार देते हैं. इसके बाद हनुमान जी को इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र से बंदी बना लेता है और राक्षसराज रावण की सभा में प्रस्तुत करता है. इसी सभा में रावण और हनुमान जी के बीच संवाद शुरू होता है. घमंड में चूर रावण हनुमान जी को 'तुच्छ बंदर' कहकर अपमानित करता है. तब हनुमान जी भी रावण को मुंह तोड़ उत्तर देते हैं. वे अपनी शक्ति और श्रीराम की भक्ति का परिचय देते हुए निडरता से रावण को फटकारते हुए कहते हैं- "अरे दुष्ट रावण! सुन, तेरी मृत्यु अब निकट है, तभी तू मुझ जैसे ज्ञानी को उल्टी सीख देने लगा है. हे रावण! समय उल्टा होने वाला है, तेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है. उन्होंने रावण के अहंकार को चुनौती दी और उसे आभास करवाया कि वे कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि अयोध्यापति श्रीराम के दूत हैं. किसी का संदेशा लाने वाले कोई तुच्छ प्राणी नहीं बल्कि वे अपने प्रभु श्रीराम के एक दास हैं! फिर क्या था रावण के घमंड को चूर-चूर करने के लिए हनुमान जी अपने विराट रूप में आ जाते हैं. बाद में जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर तेल लगाकर आग लगाने का आदेश देता है तो उसी जलती पूछ से हनुमान जी रावण पूरी लंका को भस्म कर देते हैं. सोने की लंका को जिस दिन हनुमान जी ने अग्नि स्नान करवाया वह दिन ज्येष्ठ मास का मंगलवार था. इस घटना के बाद ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का महत्व और बढ़ गया.

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