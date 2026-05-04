Bada Mangal 2026: शुरू होने जा रहा है बड़ा मंगल, इस दौरान भूलकर भी ना करें ये 5 काम, जानें क्या करें और क्या नहीं

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ मास चल रहा है और इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार का विशेष महत्व है. पौराणिक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही पहली बार भगवान श्रीराम और हनुमान जी मिले थे. यही वजह है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. पंचांग की गणना के अनुसार, इस बार ज्येष्ठ में 4 नही, बल्कि 8 मंगलवार पड़ेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने में अधिक मास का भी संयोग बन रहा है. ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगल 5 मई को है. परंपरानुसार, बड़ा मंगल पर हनुमान जी की विशेष उपासना की जाती है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा करने से जीवन का हर सुख प्राप्त होता है और बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है. शास्त्रों में बड़े मंगल से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करना हर हनुमान भक्त के लिए जरूरी माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर क्या नहीं करना चाहिए.

ज्येष्ठ मास 2026 बड़ा मंगल डेट्स

बड़ा मंगल तिथि पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 दूसरा बड़ा मंगल 12 मई 2026 तीसरा बड़ मंगल 19 मई 2026 चौथा बड़ा मंगल 26 मई 2026 पांचवां बड़ा मंगल 2 जून 2026 छठा बड़ा मंगल 9 जून 2026 सातवां बड़ा मंगल 16 जून 2026 आठवां बड़ा मंगल 23 जून 2026

बड़ा मंगल पर भूलकर भी न करें ये 5 काम

ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन मांस, मदिरा के साथ-साथ लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें.

बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा-अर्चना के दौरान क्रोध करने के बचें. इस दौरान किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से बचें.

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ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगल के दिन किसी भी पशु या पक्षी को कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है.

ज्येष्ठ के मंगलवार व्रत के दौरान पूजन के क्रम में झूठ बोलने या छल-कपट करने से मानसिक शांति भंग होती है और साधना खंडित हो सकती है. इसलिए ऐसा करने से बचें.

ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले बड़ा मंगल के दिन किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या नकारात्मक भाव न लाएं. बजरंगबली की भक्ति के लिए हृदय का स्वच्छ और सकारात्मक होना जरूरी माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)