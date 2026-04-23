Bada Mangal Story: बड़ा मंगल अन्य मंगलवार से कैसे है अलग, कैसे शुरू हुई इसे मनाने की परंपरा? जानें

Bada Mangal 2026 Pauranik Katha: हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ महीने की विशेष महत्ता है. वहीं इस माह के मंगलवार की महिमा अपरंपार है क्योंकि इस माह के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.
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Why Celebrating Bada Mangal: हर मंगलवार हनुमान जी को समर्पित होता है लेकिन ज्येष्ठ माह का हर मंगलवार ‘बड़ा मंगल’ के रूप में मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार को हनुमान के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है. इन दिनों भक्त हनुमान मंदिर जातक पूजा करते हैं और भंडारा करवाते हैं. आइए जानें बड़ा मंगल की डेट क्या है और क्यों बड़ा मंगल मनाया जाता है इसकी पौराणिक कथा और इतिहास क्या है.
बड़ा मंगल का महत्व
ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार का बहुत महत्व है जिसे बड़ा मंगल के रूप में मनाया जाता है. इन सभी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की विशेष पूजा-उपासना करने का विधान है. ज्येष्ठ माह के मंगलवार को की गई पूजा का शुभ फल कई गुणा मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. मान्यता है कि त्रेता युग में ज्येष्ठ के मंगल को ही हनुमान जी की भेंट पहली बार राम-लक्ष्मण से हुई थी.
बड़ा मंगल 2026 कब है?
इस साल ज्येष्ठ माह में आठ बड़े मंगल पड़ेंगे. ये है पूरी डेट लिस्ट-
प्रथम बड़ा मंगल- 5 मई 2026
द्वितीय बड़ा मंगल- 12 मई 2026
तृतीय बड़ा मंगल- 19 मई 2026
पंचम बड़ा मंगल- 2 जून 2026
छठा बड़ा मंगल- 9 जून 2026
सातवां बड़ा मंगल- 16 जून 2026
आठवां बड़ा मंगल- 23 जून 2026
बड़े मंगल का क्या महत्व है?
पौराणिक कथा है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भगवान श्रीराम और हनुमान जी की भेट हुई थी. इस तरह ज्येष्ठ माह के मंगलवार का महत्व बढ़ जाता है. इस माह के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दौरान प्रभु राम की उपासना करने से उनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है इसके साथ ही हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है.
बड़े मंगल मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई?
बड़ा मंगल का गहरा संबंध रामायण काल से है लेकिन बड़ा मंगल का इतिहास देश के उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है. करीब 400 साल पहले की बात है, अवध के मुगल शासक नवाब वाजिद अली शाह के बेटे का स्वास्थ्य खराब रहता था जिससे नवाब की बेगम दुखी रहती थीं. अनेक प्रयासों के बाद भी बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था. नवाब मोहम्मद वाजिद अली शाह की बेगम को कई लोगों ने सुझाया कि लखनऊ के अलीगंज में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां पर मंगलवार के दिन अगर दुआ मांगी जाए तो वह दुआ पूरी होती है. बेगन ने ऐसा ही किया और थोड़े दिन बाद बेटे का स्वास्थ्य ठीक हो गया. इस खुशी में अवध के नवाब और उनकी बेगम ने पूरी श्रद्धाभाव से अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर की मरम्मत करवाई और यह काम ज्येष्ठ माह में संपन्न हुआ. इस बाद नवाब ने पूरे लखनऊ में गुड़ और प्रसाद पूरे लखनऊ में बांटा. लखनऊ में तभी से बुढ़वा मंगल पर भंडारा करवाने व प्रसाद बांटने की परंपरा शुरु हुई और जगह-जगह पर भंडारे का आयोजन किया जाता है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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