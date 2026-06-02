जब नवाब भी बन गए हनुमान भक्त, जानिए बड़ा मंगल का अद्भुत इतिहास

Bada Mangal ki Kahani: संकटमोचक हनुमान की पूजा बड़ा मंगल में करने का विशेष महत्‍व है. क्‍योंकि इन दिन की गई पूजा, उपाय, पाठ आम दिनों की तुलना में कई गुना ज्‍यादा फल देते हैं. जानिए आज पांचवे बड़े मंगल पर इसका महत्‍व, रहस्‍य और पूजा-उपाय.

सनातन धर्म में भगवान हनुमान को संकटमोचन, भक्तवत्सल और कलियुग के जाग्रत देवता के रूप में पूजा जाता है. ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं. विशेष रूप से ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले "बड़े मंगल" का दिन हनुमान भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है. इस दिन की गई पूजा, उपासना, दान, सुंदरकाण्ड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्रदान करता है.

उत्‍तर भारत में बड़ा मंगल की असली धूम

बड़े मंगल का पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भंडारे, प्रसाद वितरण तथा धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है. लाखों श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. हमारे पिता ब्रह्मलीन सद्गुरु आचार्य केशव देव जी महाराज ने जीवन की पहली सिद्धि हनुमान चालीसा को ही जप कर प्राप्त की थी.

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बड़े मंगल का धार्मिक महत्व

ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है, लेकिन इनमें से पहला और अंतिम मंगलवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है. हनुमान जी को शक्ति, साहस, बुद्धि, बल, पराक्रम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है.

रामायण में वर्णित है कि भगवान श्रीराम के कार्यों को पूरा करने में हनुमान जी ने असाधारण भूमिका निभाई थी. चाहे माता सीता की खोज हो, लंका दहन हो या संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना हो, हनुमान जी ने हर कार्य असंभव को संभव बनाकर दिखाया. यही कारण है कि उन्हें संकटमोचन कहा जाता है.

भक्तों का विश्वास है कि जिस प्रकार हनुमान जी ने भगवान राम के सभी संकट दूर किए, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के जीवन से भी दुख, कष्ट, रोग, भय और बाधाओं को दूर कर देते हैं.

बड़े मंगल पर सुंदरकाण्ड पाठ का महत्व

बड़े मंगल के दिन सुंदरकाण्ड का पाठ विशेष फलदायी माना गया है. सुंदरकाण्ड रामचरितमानस का वह भाग है जिसमें हनुमान जी की वीरता, बुद्धिमत्ता, भक्ति और पराक्रम का विस्तृत वर्णन मिलता है.

धार्मिक मान्यता है कि सुंदरकाण्ड का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. मानसिक तनाव, भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है. जो लोग आर्थिक, पारिवारिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हों, उनके लिए सुंदरकाण्ड का नियमित पाठ विशेष लाभकारी माना जाता है.

विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में मंगल और शनि की अशुभ स्थिति हो, अथवा शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, उन्हें बड़े मंगल पर सुंदरकाण्ड का पाठ अवश्य करना चाहिए. ऐसा करने से ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों में कमी आने की मान्यता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं.

बड़े मंगल पर करें ये उपाय

बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए बड़े मंगल के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में मिलता है.

हनुमान चालीसा का पाठ - इस दिन श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है. हनुमान चालीसा में वर्णित चौपाइयों का नियमित पाठ व्यक्ति को मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है.

सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना - हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है. बड़े मंगल के दिन सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है. यह उपाय भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है.

राम नाम का जप - हनुमान जी स्वयं भगवान राम के परम भक्त हैं. इसलिए इस दिन "श्रीराम जय राम जय जय राम" मंत्र का जप करने से भगवान राम और हनुमान दोनों की कृपा प्राप्त होती है.

भंडारा और दान - बड़े मंगल पर जरूरतमंदों को भोजन कराना, जल वितरण करना और दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. इस दिन जगह-जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है, जहां श्रद्धालु सेवा कार्यों में भाग लेते हैं.

बंदरों को भोजन कराना - हनुमान जी को वानर स्वरूप माना जाता है. इसलिए बड़े मंगल पर बंदरों को गुड़, चना, केले और अन्य फल खिलाना शुभ माना जाता है.

बड़े मंगल का पौराणिक इतिहास

बड़े मंगल से जुड़ी कई पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं. एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार त्रेतायुग में ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही भगवान हनुमान और भगवान श्रीराम का प्रथम मिलन हुआ था. इसी शुभ अवसर की स्मृति में बड़े मंगल का पर्व मनाया जाता है.

एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में भीम और हनुमान जी का मिलन ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हुआ था. उस समय हनुमान जी ने भीम के अहंकार को दूर किया और उन्हें विनम्रता तथा भक्ति का महत्व समझाया. इस घटना के कारण भी इस दिन का महत्व बढ़ गया.

नबाव बन गए हनुमान जी के भक्‍त

उत्तर भारत, विशेषकर अवध क्षेत्र में एक और लोकप्रिय कथा प्रचलित है. कहा जाता है कि नवाब काल में एक बेगम को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी. उन्होंने हनुमान जी की श्रद्धापूर्वक आराधना की. बजरंगबली की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ. इसके बाद उन्होंने हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया और बड़े मंगल के अवसर पर भंडारे तथा पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी जारी है.

बड़े मंगल का सामाजिक महत्व

बड़े मंगल केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि सेवा, परोपकार और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है. इस दिन लोग जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर एक-दूसरे की सहायता करते हैं. जगह-जगह शरबत वितरण, जल सेवा, चिकित्सा शिविर और भंडारों का आयोजन किया जाता है.

यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता और मानव सेवा भी भगवान की आराधना का ही एक स्वरूप है.

बड़ा मंगल भगवान हनुमान की भक्ति, सेवा, शक्ति और समर्पण का महापर्व है. इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा-अर्चना, सुंदरकाण्ड पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ तथा दान-पुण्य विशेष फल प्रदान करते हैं. संकटमोचन हनुमान अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उन्हें सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद देते हैं. इसलिए बड़े मंगल का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मबल, सेवा भावना और आध्यात्मिक जागरण का उत्सव भी है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)