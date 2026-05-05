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Hindi Newsधर्मBada Mangal 2026: आज ज्येष्ठ मास के पहले बड़ा मंगल पर जानें, किन गलतियों से हनुमान जी हो सकते हैं नाराज?

Bada Mangal 2026: आज ज्येष्ठ मास के पहले बड़ा मंगल पर जानें, किन गलतियों से हनुमान जी हो सकते हैं नाराज?

Hanuman Ji Ki Puja Ke Niyam: आज ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगल है. इस शुभ मौके पर आइए जानें कि भक्तों की गलतियों से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं जिन्हें करने से हमेशा एक हनुमान भक्त को बचना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 05, 2026, 08:06 AM IST
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Hanuman Ji (AI Photo)
Hanuman Ji (AI Photo)

When Does Hanuman Ji Get Angry: ज्येष्ठ मास में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उसे बड़ा मंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है. हिंदू धर्म में बड़ा मंगल का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष उपासना करने व व्रत रखने से सभी रुकी हुई मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भक्त पर हनुमान जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं. ध्यान दें इस साल का पहला बड़ा मंगल आज यानी 5 मई 2026 को है. 

इस साल का बड़ा मंगल विशेष क्यों?
इस साल का बड़ा मंगल विशेष है क्योंकि इस बार के बड़ा मंगल पर 19 साल बाद अति शुभ संयोग बन रहा है. दरअसल, ज्येष्ठ मास में अधिक मास साल 2007 के बाद इस बार आया है. हालांकि बड़ा मंगल हनुमान जी को प्रसन्न करने का शुभ दिन है लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा उपासना और भक्ति में की गई किन गलतियों से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

कौन सी गलतियां न करें?
कलियुग में जागृत देवता हनुमान जी हैं जो व्यक्ति की कुछ बुरी आदतों से क्रोधित होकर दंड देते हैं. ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि मंगलवार को कोई गलत काम न करें क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. मंगलवार को कोई भी गलत काम करने से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं. आइए इन गलतियों के बारे में जानें-

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मंगलवार को उधार न दें: मंगलवार के दिन किसी को उधार न दें, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. 

किसी का अपमान न करें: मंगलवार को किसी का भूलकर भी अपमान न करें विशेष रूप से  बुजुर्ग, भिखारी, गरीब, रोगी या दिव्यांग व्यक्ति की. नहीं तो मंगल भारी होगा.

शिव जी की पूजा: रामजी और हनुमान जी की पूजा के साथ शिव जी की पूजा अनिवार्य है. नहीं तो शिवजी का अपमान होता है, जिससे हनुमान जी क्रोधित होते हैं. इससे जीवन में पतन होता है.

हनुमान चालीसा का पाठ: हनुमान जी की पूजा करते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें नहीं तो हनुमान जी क्रोधित हो सकते हैं.

दूध से बने भोग: हनुमान जी को दूध से बने भोग न अर्पित करें. नहीं तो हनुमान जी क्रोधित हो सकते हैं. हनुमान जी को बूंदी, बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें.

घमंड न करें: किसी बात या उपलब्धि को लेकर घमंड न करें और न तो किसी को नीचा दिखाएं. ऐसे करने से भी हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं. 

मदिरा पान न करें: हनुमान भक्त शराब न पीएं. नशीले पदार्थ का सेवन न करें. ऐसा करने वाले को हनुमान जी दंड देते हैं.

हनुमान जी के क्रोधित होने का संकेत- 
अगर किसी व्यक्ति को सपने में बार-बार क्रोधित बंदर दिखाई देता है तो यह हनुमान जी की ओर से एक बड़ा संकेत है कि वे उस व्यक्ति से नाराज हैं. ऐसे में व्यक्ति इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर उसने क्या भूल की है. साथ ही हनुमान जी से व्यक्ति को क्षमा मांगनी चाहिए. पूजा-उपासना और मंगलवार का व्रत करना चाहिए.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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