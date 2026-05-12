Bada Mangal 2026: बड़ी हार भी जीत में बदल जाएगी और बढ़ेगा आत्मविश्वास, सच्चे मन से कर लें सुंदरकांड की इन 5 चौपाइयों का पाठ!

Sunderkand Benefits: अगर किसी व्यक्ति के मन में भय, संदेह और चिंता है, सोच नकारात्मकता हो गई है और मानसिक अशांति ने घेर लिया है तो इससे बचने के लिए उसे हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए. व्यक्ति को बैचेनी से छुटकारा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी का आशीर्वाद हनुमान जी ही दे सकते हैं. आज ज्येष्ठ माह का दूसरा मंगलवार है और इस तरह आज दूसरा बड़ा मंगल है. इस दिन अगर हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करें व सुंदरकांड की 5 प्रभावशाली चौपाइयों का नियमित पाठ करें तो सभी संकटों का नाश हो सकता है. मन में साहस और शांति का संचार हो सकता है. मन का विश्वास जाग सकता है. आइए इन चौपाइयों के बारे में जानते हैं.

सुंदरकांड की प्रभावशाली चौपाई

इस चौपाई का करें पाठ:

कवन सो काज कठिन जग माहीं।

जो नहि होई तात तुम पाहीं।।

अर्थ: हे हनुमान जी! ऐसा कोई काम नहीं इस संसार में जो आपके लिए कठिन या असंभव हो.

चौपाई के पाठ से लाभ: इस चौपाई का प्रभाव इतना गहरा होता है कि इसके पाठ से आत्मविश्वास बढ़ता है. जब किसी व्यक्ति के मन में ये भावना आए कि उससे यह काम नहीं हो पाएगा तो उसे यह चौपाई का पाठ करना चाहिए.

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यह चौपाई भी है प्रभावशाली

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा।।

हृदय राखि कोसलपुर राजा।।

अर्थ: अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथजी को अपने हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करें और सभी काम करें. यह चौपाई हनुमानजी के लंका प्रवेश से जुड़ी है.

चौपाई के पाठ से लाभ: इस चौपाई का पाठ व्यक्ति को यात्रा पर जाने से पहले या नया काम शुरू करने पहले करनी चाहिए. इससे हर काम बनते हैं.



3. तीसरी चौपाई

हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम।

राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम॥

अर्थ: प्रभु श्रीराम का कार्य किए बिना मुझे आराम करने का अधिकार कहां है.

चौपाई के पाठ से लाभ: यह चौपाई सीख देती है कि जब तक व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक उसे आराम नहीं करना चाहिए.



4. चौथी चौपाई

दीन दयाल बिरिदु संभारी

हरहु नाथ मम संकट भारी।

अर्थ: दीनों यानी दुःखियों पर दया करना आपका प्रसिद्धि है. इसे याद करते हुए, हे नाथ! मेरे भारी संकट को दूर करें. यह चौपाई भगवान श्रीराम के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है.

चौपाई के पाठ से लाभ: यह चौपाई सुबह उठकर जो भी व्यक्ति दोहराता है, विपत्ति में चौपाई पाठ करते हुए भगवान का ध्यान करता, उसके संकट दूर होते हैं.



5. पांचवीं चौपाई

गरल सुधा रिपु करहिं मिताई।

गोपद सिंधु अनल सितलाई॥

अर्थ: उसके लिए यानी रामभक्त के लिए विष भी अमृत हो जाता है और शत्रु मित्र, समुद्र गाय के खुर जितना हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है. यह प्रसंग हनुमान जी द्वारा लंका में प्रवेश से पहले की है जब वे मां सीता माता को खोजने के लिए राम का जाप करते रहते हैं.



चौपाई के पाठ से लाभ: इस चौपाई के प्रभाव से बड़ा से बड़ा शत्रु भी मित्र बन जाता है और सपने में भी वह ऐसे भक्त का अहित नहीं सोच सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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